屏東青少年心理諮商「3年成長3倍」　106人次到343人次

▲屏縣青少年心理諮商環境 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

衛生福利部於2023年8月1日至今3年7月31日推動「15~30歲年輕族群心理健康支持方案」，鼓勵年輕人勇於求助！15~30歲青少年族群於屏東縣尋求心理諮商從110年106人次增加到112年343人次，成長3倍，縣府衛生局呼籲周邊的家人朋友們一起關心、陪伴，支持有心理諮商需求者善用資源，追求健康心生活！

依據屏東縣政府衛生局2023年年輕族群心理諮商數據統計，尋求心理諮商者以憂鬱情緒困擾最高，顯示青少年族群心理健康亮起紅燈，為提高資源使用便利性、可近性及使用意願，今(113)年衛生局積極輔導由原本參與8家機構再增加2間(牧陽心理治療所、國軍高雄總醫院屏東分院)參與本方案，另衛生局設置有36個心理諮商駐點（33鄉鎮衛生所、內埔區社區心理衛生中心、潮州區社區心理衛生中心及衛生局）提供縣民高可近性的心理健康資源。

衛生局局長張秀君表示，衛生局積極擴展心理諮商與精神醫療資源的可近性，期能透過心理師專業協助，增進年輕人自我覺察及因應能力。在此呼籲平時多關心周遭青少年的身心健康，如出現情緒低落，可撥打青少年專屬免付費電話「踹貢少年專線」0800-001769(一起來貢)或衛生福利部24小時免付費「1925」安心專線，亦可提供適當的心理支持服務。