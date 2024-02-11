虛驚一場！爺爺誤認貪玩孫走失嚇壞　警放送大聲公助尋回

▲警方協助李翁到公園尋找孫子。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和一對祖孫，1月到中和四號公園遊玩，70歲的爺爺見天色漸暗，轉頭替9歲的孫子拿外套，才一轉眼發現孫子不見蹤影，老爺爺連忙走到附近派出所請求協尋，警員拿出大聲公播送，沒多久發現，男童只是跑到一旁的溜滑梯上，並沒有離開公園，順利讓爺孫兩人平安重聚。

上個月22日，李爺爺慌張地走進派出所，向警員表示，中午帶著9歲的孫子到四號公園遊玩，原本在沙坑區嬉戲，他看到天晚將要轉涼，跟孫子說去旁邊的椅子拿外套，沒想到一個不注意，孫子就不見蹤影，警員陳凱杰、鄭湘蓉、葛姸伶立刻動身前往公園尋找。

▲警方尋獲孫子，交由李翁帶回家。（圖／記者陸運陞翻攝）

3名警員走進公園發現有許多孩童，突發奇想以大聲公錄製爺爺的尋孫啟事後沿路播放，走回沙坑區時，有民眾向警員揮手示意，表示李童就在溜滑梯上打電動，警員看到李童一臉茫然，便苦口婆心叮嚀李童，日後一定要記得將自己的行蹤告訴家人，不要讓家人擔心。

▲警方用大聲公撥放尋人廣播，順利尋獲李童。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局呼籲，民眾與年幼孩童外出時，應注意孩童行向，勿離開視線，並教育孩童熟記家人聯絡方式，若找不到家人時，可以到派出所或便利商店等公共場所求助；如民眾遇到疑似走失兒童時，可立即撥打110報案專線請求協助，讓警方在最短時間內將兒童護送返家，避免意外發生。