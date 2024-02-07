查爾斯罹癌後首露面！面露紅光精神好　與哈利「家中密談」後離開

▲英王查爾斯三世宣布罹癌後首露面。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世5日宣布罹癌後，在6日首度露面，與妻子卡蜜拉一同乘坐轎車前往白金漢宮，隨後再搭乘直升機飛往王室私人持有的鄉村別墅桑德令罕宮（Sandringham House）。

據BBC報導，英國白金漢宮5日驚拋震撼彈，證實75歲的查爾斯三世被診斷出患有「某種癌症」，並將暫停出席所有公開活動。聲明並未說明查爾斯罹患的是哪種癌症，僅透露國王的病情是他最近接受攝護腺肥大手術期間所發現，不過王室強調，查爾斯患上的不是前列腺癌。

▲哈利王子得知父親患癌後迅速返英探望。（圖／CFP）

據悉，查爾斯在確診患癌後，親自將他的健康狀況告訴了弟妹與家人，其中包括現居於美國的次子哈利，而哈利也在獲知消息後，立刻動身返回英國探望父親，不過他的妻子梅根和2個小孩並未同行。消息人士透露，哈利返回倫敦後，暫時沒有計劃與哥哥威廉見面。

媒體6日拍到，哈利王子從美國抵英後，坐上了一輛黑色SUV離開希思羅機場（Heathrow）的貴賓室，前往查爾斯與卡蜜拉位於倫敦的住所克拉侖斯宮（Clarence House）與父親會面。從現場畫面可見，坐在車內的哈利並未展露笑顏，表情甚至有一絲凝重，可能是在擔心父親的病情。

▲查爾斯三世乘搭直升機前往諾夫克的桑德令罕宮。（圖／CFP）

不久後，查爾斯三世與卡蜜拉被拍到乘車從克拉侖斯宮離開，朝著白金漢宮的方向駛去。這是查爾斯在宣布罹癌後首次露面，他當時滿面紅光，看起來精神不錯。不久後，人們看見查爾斯的直升機從白金漢宮起飛，而BBC猜測，國王是打算乘搭直升機前往諾夫克的桑德令罕宮。