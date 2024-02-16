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快訊／嚴懲年代旅遊！觀光署開鍘「今起勒令停業」

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

▲年代旅遊與地接社爆發欠款爭議，讓台灣旅行團一度被丟包越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊大年初三丟包292名台灣旅客，今原定再出一團16人赴富國島，但依舊未付款給地接社，觀光署下令今天禁止出團外，今下午也宣布依照《消費者保護法》，對年代旅遊裁處勒令停業3個月處分，已報名旅客可退團或轉團。

年代旅遊爆發與越南接待旅行社欠款爭議，大年初三(12日)292名台灣旅客遭丟包越南富國島，14日全數返台，觀光署啟動行政調查，今下午做出行政裁罰。

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觀光署說明如下：

美加國際旅行社(年代旅遊)於本(113)年春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，觀光署分別於2月13日及15日指派稽查人員前往該旅行社進行查處，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，該公司積欠團費，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益。

為防止旅客權益受損之情事發生及擴大，維護交易安全。爰依消費者保護法第36條及第38條規定，處分美加國際旅行社自即日(2月16日)起停止經營旅行業業務3個月。另該旅行社行為涉違反旅行業管理規則部分，刻正就該公司2月9日及10日出發之越南富國島各團違規情事蒐集及檢視具體事證，另依發展觀光條例速裁處各團違規情事。

有關該公司招攬未出團旅客部分，已構成給付不能，原預訂於本(16)日以後出發之旅客，旅客得依「國外旅遊定型化契約」第12條規定（因可歸責於旅行業之事由致無法成行）請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金，或與美加國際旅行社約定轉由其他旅行社出團。

本案涉及消費爭議部分，包含已出發發生爭議之旅客或尚未出發之旅客，觀光署已請品保協會成立專案小組協助，品保協會已於2月15日開始接受申訴，申訴電話：(02)2599-5088，網址：https://www.travel.org.tw/。

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年代旅遊富國島越南觀光署調查停業開罰出團停業

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