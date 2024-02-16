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最快下周開鍘年代旅遊「停業3個月」　4月底前430人參團可全額退費

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

▲年代旅遊與越南接待旅行社爆發欠款爭議，讓台灣旅行團在越南富國島一度被丟包。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊丟包292名台灣旅客，觀光署啟動行政調查，交通部長王國材表示，將依據《消費者保護法》停業3個月處分，這部分會先處理，怕它繼續出團，後續再針對未安排好行程開罰。觀光署長周永暉表示，最快下周就有具體懲處。由於4月底前仍有430人參團，周永暉表示，屆時會要求全額退費。

年代旅遊與越南接待旅行社爆發欠款爭議，導致292名台灣旅客在富國島被丟包，交通部長王國材今(16)出席「台灣騎時很美麗」活動受訪表示，將依照《消費者保護法》第36和38條規定，對年代旅遊停業3個月處分，觀光署會趕快處理，怕它現在繼續出團。

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王國材說明，另外違反《旅行業管理規則》，沒有安排好住宿、機票就出團部分，每一團罰1萬到5萬元，初步應該有10團以上，現在觀光署還在調查，依程序要給業者申訴的時間，作業時間會長一點，但觀光署已經很積極在進行，後續首先將先從《消費者保護法》處置，再來就是依照《觀光發展條例》處罰。

觀光署長周永暉則指出，觀光署會查到哪裡就辦到哪裡，最快下周就會有具體懲處案出來。

王國材指出，昨天品保協會開始受理民眾救濟工作，感謝品保全力動員，讓消費者不要受到任何傷害；該起事件也讓提醒對旅遊業管理要有警惕，已經很久沒有發生，也要特別注意旅行業財務狀況，出團和接地社關係，甚至未來要確定機位和住宿是否有問題等等，觀光署未來會來加強。

由於年代旅遊2月到4月還有430人報名參團，若下周停業處分出爐，準備出團民眾是否可退團，周永暉表示，會要求讓旅客全額退費退團。王國材也強調，觀光署會處理，不會讓消費者受到權益損害。

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