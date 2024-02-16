獨／連行政院也在催！觀光署最快今出手　裁處年代旅遊停業3個月

▲觀光署最快今天、最晚明天將對年代旅遊裁處停業３個月處分，圖為年代旅遊總經理林大鈞。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊丟包292名旅客，旅客返台邁入第3天，觀光署仍行政調查中，據悉，連行政院也等不住，要求觀光署積極維護消費者權益，由於依程序需讓業者陳述意見，觀光署加速趕辦，待今天年代旅遊意見陳述呈報觀光署後，最快今天會依《消費者保護法》，對年代旅遊裁處停業3個月處分，避免攬客出團爭議空窗期。

年代旅遊爆發與越南接待旅行社欠款爭議，大年初三(12日)292名台灣旅客遭丟包越南富國島，14日全數返台，迄今已邁入第三天，越南官方調查今出爐，越南堅江省旅遊局認定年代旅遊未依協議付款，但地接社宣布終止服務仍保留訂金並持續服務與收費，未依規定簽訂合約，也需罰鍰。

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不過我方觀光署仍在進行行政調查中，由於年代旅遊2月到4月仍有430人報名出團，據悉，行政院也等不住了，要求觀光署要積極維護消費者權益，妥善處理。

由於根據行政程序，觀光署裁罰旅行業前要給業者陳述意見機會，根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，觀光署原定拚下周裁罰，不過今天全力加速趕辦，預計今天等年代旅遊陳述意見提報等必要程序完成後，今天就會簽辦裁罰，最快今天、最晚明天先依照《消費者保護法》，對年代旅遊裁處停業3個月處分，避免有攬客和出團爭議空窗期，後續再針對違反《旅行業管理規則》、《發展觀光條例》依照被丟包團數開罰。

對此，觀光署長周永暉表示，對年代旅遊裁處會加速，停業部分會先處理，待一定程序完成後，將會盡快處置，會加速再加速。

交通部長王國材今上午受訪時也曾表示，將依據《消費者保護法》停業3個月處分，這部分會先處理，怕它繼續出團，後續再針對未安排好行程開罰。

針對停業處分後，年代旅遊4月底前已招攬430人出團，觀光署長周永暉上午表示，屆時會要求年代旅遊給予全額退費退團。