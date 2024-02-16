東北季風快閃3地區有雨　明起6天「高壓迴流」暖熱如春

▲東北季風南下，白天3地區有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨(16日)東北季風南下迎風面低雲增多，最低溫出現在新北石門12.3度，白天3地區有雨。明(17)日東北季風減弱，下週(18)日起至週四(22日)白天、受高壓迴流影響「暖熱如春」。下週四(22日)下午或晚起東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。

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▲北台白天高溫約在17、18度。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(16)日東北季風南下，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，北台白天高溫約在17、18度，明顯轉涼、早晚微冷；其他地區多雲時晴，高溫略降，影響相對較小。各地區氣溫：北部12至18度，中部15至25度，南部16至28度，東部15至26度。

明(17)日東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有零星飄雨的機率。下週(18)日起至週四(22日)白天、受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，為白天「暖熱如春」，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧。

▲左圖：迎風面低雲增多。中圖：北海岸、東半部有零星回波。右圖：北海岸及東半部有零星降雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週四(22日)下午或晚起東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率；東北季風挾帶的冷空氣並不多，但由於已近模擬後期，需持續觀察。