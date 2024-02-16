明天起一路回溫！中南部高溫探3字頭　下周四再變天

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，今天(16日)北部、東部等迎風面地區容易有雨，明天東北季風減弱，不過清晨輻射冷卻影響，北部低溫下探14度，周日到下周三天氣穩定，中南部高溫可接近30度，不過下周四又有鋒面接近，北部轉有雨天氣，將再有一波降溫。

▲明天清晨輻射冷卻影響還有一波低溫，白天起逐日回溫，下周中南部高溫上看30度。（示意圖／資料照片）

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中央氣象署科長林伯東表示，今天受鋒面通過以及東北季風增強影響，各地天氣相較昨天有明顯降溫，雲量增多，東北季風預估只有影響今天；明天白天開始，東北季風減弱，各地天氣回溫，一直到下周四才會受下波天氣系統影響。

今天清晨受東北季風影響，各地較昨天降溫明顯，迎風面容易有雨，沿海風力比較強，今天清晨低溫北部、東北部約15度，中部、南部16到18度，東部、東南部約19度，澎湖、金門、馬祖約9到12度，今天清晨各沿海空曠區域甚至出現更低溫。





▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

未來一周天氣，林伯東表示，明天東北季風逐漸減弱，清晨有輻射冷卻影響，北部低溫大概14度，中南部15到16度，花東和澎湖約15到16度，金門、馬祖11到18度，各地高溫則可回溫到20度以上。

林伯東表示，周日到下周三天氣穩定，各地溫度回升，白天西半部高溫可到28度以上，中南部甚至接近30度。

不過華南、華中另一個低壓系統正在發展中，預計下周四接近台灣，林伯東表示，下周四鋒面會逐漸影響台灣，北部轉雨，各地雲量增多，北部溫度下降至16到24度，東部溫度下降至20到25度，各地高溫相較前一段時間下降1到2度。