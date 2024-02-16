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還有一波低溫！明晨探12度　補班日起轉晴5天「高溫上看30度」

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明晨輻射冷卻影響，北部低溫下探12度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

微弱鋒面通過後，東北季風接力，今天(16日)各地雲量較多，北部、東部有短暫雨，今白天北部高溫約15度到17度，較昨天明顯下降；明天補班日東北季風減弱，各地天氣轉好，不過明晨要留意輻射冷卻作用，北部低溫下探12度，明白天高溫回升，下周三中南部高溫可到30度，下周四又有鋒面接近，屆時北東轉有雨。

天氣風險公司分析師方俊元表示，今天隨微弱鋒面快速通過後，受東北季風影響，整體水氣量是較少的，昨深夜到今清晨整體降雨量沒有太多，目前比較明顯累積降雨在北部、宜花一側及恆春半島的迎風面，今天天氣將會是較典型的東北季風影響，在迎風面地區有較高降雨機會，西半部天氣較好、大致是晴到多雲。

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東北季風影響下，方俊元說明，今天北部清晨低溫在12到13度左右，中南部及東部明顯受到雲量有較多影響，低溫比昨日還要來的高，大約在14到17度。預估今天白天北部高溫大概會在15到17度左右、中部21到25度、南部24到27度、東部18到23度，整體相較昨天有較明顯下降。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

明天補班日隨東北季風減弱，環境也有轉乾趨勢，方俊元指出，明天各地天氣會轉好，普遍都會是晴到多雲穩定天氣，不過稍微需要留意明天清晨有機會受到輻射冷卻作用影響，有較低溫發生機會，預估北部下降到12度左右、其餘各地都有機會下降到14度左右，加上明天白天高溫回升較明顯，會是日夜溫差較大的一天。

方俊元表示，一直到下周三，都可以維持好天氣，並且在環境風向為東南至偏南風的影響下，各地氣溫會日漸回升，到了下周三中南部高溫甚至可以來到30度左右，北部東部可以來到27到28度左右，整體感受是相當溫暖，只有在迎風面東半部雲量較多，且偶有短暫雨機會。

不過下周四又有鋒面逐漸接近，方俊元提醒，屆時環境水氣增多，天氣也將逐漸有些變化，預估北部及東半部都會有局部短暫雨機會，其餘各地大致是多雲時晴天氣。

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