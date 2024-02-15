鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

▲鋒面和東北季風影響，今晚到明天部分地區轉有雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面今天(15日)晚間接近，北部、東半部轉有雨，明天鋒面通過，東北季風接力，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，相較今天白天高溫28度，明天白天北部、宜蘭高溫降為16到18度，急降12度，周六起逐日回暖，不過下周三又有鋒面和冷空氣來襲。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天晚間鋒面接近，北部、東半部轉有雨；明天白天鋒面通過，東北季風持續影響，不過降雨範圍會縮小，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他多雲到晴，北部僅今晚到明晨有降雨。

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曾昭誠表示，這波東北季風很快就過了，明天入夜後雨勢趨緩；周六各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨，類似天氣將維持下周二。

不過下周三又有一道鋒面靠近，曾昭誠表示，下周三過後水氣增加，北部山區、東半部將轉局部短暫雨，不過下周三鋒面還有相當大變動性，到達時間、冷空氣強度等還要觀察。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

至於未來一周溫度，曾昭誠說明，明天東北季風影響，北部、宜蘭白天高溫為16到18度，相比今天最高溫28度，明顯轉涼；中南部高溫略降，白天高溫約25度；另明天各地低溫約15到17度，中南部日夜溫差大。

曾昭誠表示，周六過後東北季風減弱，北部氣溫回升明顯，高溫將回升到20度，中南部高溫約25度以上，近山區可接近30度，下周二前氣溫為逐日回升。

此外，周六晚間至周日北部易有局部霧或低雲，影響能見度；周日到下周四馬祖、金門也易有局部霧或低雲影響能見度。