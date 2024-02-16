下半年有「反聖嬰反撲」跡象！專家曝影響：颱風生成較靠台灣

▲今年下半年有反聖嬰再反撲的跡象。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

根據美國研究指出，聖嬰現象已經接近尾聲，不過反聖嬰現象下半年將再度接手，9至11月發生可能性為77%。氣象專家林得恩表示，反聖嬰現象發生時，台灣夏天及隔年春雨降雨量會減少，秋季在東北部及東部降雨量會增多，西北太平洋颱風生成數會減少，但一旦生成，通常會比較靠近台灣。

台大大氣科學博士林得恩今(16日)在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今年下半年，反聖嬰有再反撲的跡象！

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林得恩說明，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）2月研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，聖嬰現象的訊號已近尾聲，很可能會在今年的4至6月轉為中性狀態。

林得恩指出，隨後，反聖嬰現象將再度接手，預測評估今年6至8月形成的機率為55%，9至11月發生的可能性再提升為77%。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，林得恩表示，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象發生時，當年台灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量會增多，隔年春季氣溫會比較低。另一方面，西北太平洋颱風生成數量會減少，但一旦生成後，通常都會比較靠近台灣。