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社會 社會焦點 保障人權

大陸「3無」快艇正面曝！拒檢翻覆2死　配「雙舷外機」船速驚人

記者林名揚／金門報導

海巡署金馬澎分署14日發現1艘快艇跨越台海界線，海巡署同仁上前要求受檢，但這台「三無船舶」的快艇蛇行拒絕接受檢查，狂飆逃逸過程意外翻覆，導致船上4人掉落海面，海巡署人員將4人救起後，其中2人宣告不治，海巡署今（15）日下午動員起重機，將翻覆的快艇吊起進行勘驗，結果發現快艇配有雙舷外機的馬達，比一般船舶速度更快，裝備相當不錯。

▲▼金門快艇 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海巡人員將翻覆的大陸快艇吊起進行勘驗，下同。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門快艇 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署指出，金馬澎分署在14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，在北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現1艘「無船名」快艇越界，海巡人員立刻上前準備驅離，但快艇仍依舊不聽勸，還蛇行拒絕接受檢查。

但是在快艇逃逸的過程中，因為船隻不斷蛇行搖擺，導致船隻直接翻覆，船上4人全數落海，海巡署人員搭艦艇發現後立刻派人進行搜救，並將4人全數救上岸。

▲▼金門快艇 。（圖／記者林名揚翻攝）

落海的4人由救護車送往署立金門醫院檢傷以及搶救，但是經過搶救後，仍然有2人宣告不治，而海巡人員在驅離過程，也發現這艘越界快艇是無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無船舶」，而「三無船舶」是兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均會加強取締。

全案目前由金門地檢署偵辦中，海巡署人員今日下午也將出事的快艇吊起調查鑑定，發現這台翻覆的快艇尾部裝有雙舷外機的馬達，比一般船舶速度更快，至於詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。

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