越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

▲越南導遊阿孝協助近百名台灣遊客脫困。（左圖／翻攝Hiếu Chín臉書／右圖／網友提供）



記者張靖榕／綜合報導

台灣292名旅客在越南富國島遭丟包事件持續延燒，年代旅遊面臨旅客可能提出的集體訴訟。事件尚未落幕，其中一團23人幸運聯絡到越南中文導遊「阿孝」協助脫困，而阿孝盡全力調派接駁車並誠實報價，前後接送約100人，只希望這次事件不會影響台灣遊客對富國島的印象。

獲協助脫困的旅客在臉書社團「富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc ( Viet Nam )」發文，表示自己就是過年在越南富國島被丟包的團員之一，這次非常感謝越南導遊阿孝的幫忙，得知狀況後第一時間又最快又合理的價格，調派一輛遊覽車接走他們整團22人及一名領隊，阿孝本人全程既客氣又積極，十分可靠。

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根據《TVBS》報導，阿孝任職導遊已7年，大學中文系畢業的他現專帶富國島團，說著一口流利中文，是不少台灣人前往當地的導遊選擇。

阿孝說越南現在也在放農曆春節假期，當天基本上完全叫不到遊覽車，但當他得知台灣旅客的處境後，傾盡全力協助調派45人座遊覽車3輛、16人座車4輛，前後已接送約100人。司機向他報價1人220萬越南盾，他也如實轉告遊客，並未多加價錢，因此這次算是倒貼幫忙。

會這麼做的原因，阿孝說自己也有親戚在台灣工作，只希望台灣旅客不會被這次事件搞壞對富國島的印象。