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292台人遭丟包富國島　越南當局出手了「將審查2旅行社合約」

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

▲台灣旅行團遭丟包，受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

知名旅行社「年代旅遊」疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣客被丟包在越南富國島，引起越南當局注意。堅江省旅遊局表示，14日將派調查小組前往富國島，審查2間旅遊公司之間的合約，並依法處理。

292名台灣旅客向年代旅遊訂購富國島5天4夜包機行程，怎料10日抵達當地後，被地接WInnER國際旅行社要求額外支付720美元（約新台幣2萬2700元）以繼續行程。當時大多數遊客都不同意，結果所有人當場被丟包，沒有說好的導遊、遊覽車，也沒有酒店可下榻。

根據越南媒體《青年報》報導，越南WInnER國際旅行社負責人已向堅江省當局說明，付款截止日期是2月11日，但「年代旅遊」仍然沒有匯款，所以公司才結束該計劃。後續經台灣方面協調，公司重新安排了遊覽車及住宿，恢復既定行程。

堅江省旅遊廳發布聲明指出，堅江省旅遊廳廳長裴國泰表示，針對近300名台灣旅客滯留的事件，14日將派調查小組前往富國島調查，並審查兩家旅遊公司之間的合約，後續依規定進行處理。

我國觀光署則表示，經查本案係美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因該旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客的糾紛，目前已請品保協會成立專案小組協助旅客，2月15日起接受申訴。（申訴電話：(02)2599-5088）

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