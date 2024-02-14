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富國島丟包早不對勁！　年代旅遊爆行前突改航空「只付單程錢」

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供）

▲台灣旅行團遭丟包越南富國島。（圖／網友提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣旅行社「年代旅遊」疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣旅客被丟包在越南富國島，部分已提早回台的旅客表示，其實年代旅遊在出發前擅自更改航空公司時已經「感覺不太對勁」，之後打聽得知原來旅行社代訂的航空只付了單程機票的錢，於是決定止損提早回國。

台灣旅行團在越南富國島遭丟包事件持續延燒，決定自行提前返台的黃先生接受《東森新聞》訪問時指出，一家人與同事家人這趟富國島之旅平均每人花費5萬元以上，但到當地不到3天就發生丟包事件，決定止損提前返台。

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黃先生指出，越南當地旅行社WinnER負責人唐凱告訴他們，坐的是越竹航空的包機，但年代旅遊只付了單程機票錢，回程還未付款，而是要到2天後才付錢，「我們覺得這樣子不太對勁」。

事實上丟包在出發前早已出現端倪，黃先生表示，年代在出發前一個月，擅自將原定已付款的越捷航空改成越竹航空，10日飛往富國島時爆出年代旅遊沒有支付機票費，隔天晚上他打電話向台灣旅行社的朋友求證，確認年代竟然真的只付了單程機票，於是火速決定打包行李，另買機票盡快返台，因為若真的流落街頭，大人可以餓，不能餓到小孩，乾脆放棄後面3天行程。

自行買機票回台前還被要求簽下切結書，要黃先生一行人返台不得求償，即便當時沒簽，仍覺得是噩夢一場。

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