新手媳婦傻爆眼！除夕夜婆婆指定「吃這道」　前衛菜色全網羨慕了

▲正值農曆春節，相信家家戶戶都準備了十分豐盛的菜餚。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

正值農曆春節，相信家家戶戶都準備了十分豐盛的菜餚。不過，一名人妻透露，婆婆雖然已經60多歲，思想卻十分前衛，過去母子倆都是到親戚過年，因為這次是自己第一次回婆家圍爐，所以婆婆決定留在家吃團圓飯，不料對方竟提議要吃速食，儘管她的觀念不算傳統，但婆婆的想法還是讓她好氣又好笑。

原PO在網路論壇Dcard發文，婆婆雖然已經60多歲，思想卻十分前衛，過去和老公都是到親戚過年，因為這次是自己第一次回婆家圍爐，所以婆婆決定留在家吃團圓飯，不料一家人在討論年夜飯吃什麼時，對方卻說「還是叫麥當勞？肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」一席話讓她好氣又好笑，最好只好和老公一起去買火鍋食材。

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女網友補充，婆婆貼在門口的春聯是方型、中間寫一個「春」的類型，別人都是用雙面膠好好地黏貼，「婆婆很大器的用膠帶黏上面那一角，『春』就這樣在門口飛阿飛，還貼歪斜的」，她只好撕掉重貼，「我看別人都是媳婦嫁過去不適應夫家的傳統習俗，我這是對夫家毫無傳統給氣到笑，真的是一對活寶母子欸！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「婆婆應該是覺得你們年輕人喜歡，所以想提一些你們會喜歡的，順便嘗試看看。感覺婆婆知道你要一起，也很期待跟年輕人一起過年」、「婆婆感覺是很可愛的人欸」、「可能婆婆本身也是沒婆婆的人吧。笑癱了，快活幾十年結果來個傳統媳婦」、「方便啊，吃完包一包就丟了也不用洗碗」。

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