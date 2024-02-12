B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　一票人傻：看得到奶頭

▲原PO穿V領洋裝，婆婆狂盯提醒要注意胸口 。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「婆婆說我穿太露！」一名人妻透露，特地挑了一件V領連身洋裝要穿回婆家，殊不知婆婆狂盯著她的胸口，直言太露了，要她遮住胸口，「一直提醒一直提醒」讓原PO相當傻眼，因此詢問大家這樣穿真的很露嗎？文章曝光後，釣出一票妹子點頭直呼「我有朋友穿這種，彎腰真的被男生看到奶頭！」

一名女網友在Dcard表示，大年初二去婆家時，她精心打扮穿了V領連身洋裝，不過都沒彎腰，婆婆就不斷提醒她「注意胸口，要用手遮胸口」，讓原PO感到非常不自在。

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對此，原PO真心想求問，「我胸部也不大，應該B而已也不會掉出來，我只覺得是一件普通到爆的洋裝，想知道這樣真的有很露嗎？」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「妳婆婆的標準就是...妳把頭露出來見人就是很露了」、「感覺婆婆在刁難妳」、「婆婆老了怕被取代」、「婆婆覺得妳已經搶走她兒子了，怕妳順便搶走她老公，畢竟整體魅力妳是明顯大於她的」。

還有人認真直呼，「這扣子側邊就能看奶了」、「對年紀大的人來說算領口低，這種衣服比較怕側面扣子縫，很容易看到裡面」、「她是不是從旁邊釦子的縫縫看到走光的風險，所以提醒你一下呀」。

留言串中，釣出一票女網友分享，這款V領洋裝是真得容易讓上胸走光，「如果很矮+彎腰，這種領口確實很容易露胸，被超過高你20幾公分的人看到乳頭，我不覺得婆婆在刁難你」、「我有朋友穿這種，彎腰真的被男生看到奶頭」、「這種衣服正面看不會，但彎腰沒有遮胸口的話，很容易看得到餒，因為我國小就有不小心看過我英文老師的」、「我有一模一樣的衣服，我是D罩杯，確實這件有時候會不小心露奶出來」。