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帶父坐火車到風景區　逆子竟把他丟在觀景台…老爸雙腿凍傷險死

帶父親坐火車到風景區　逆子竟把他丟在觀景台…老爸雙腿凍傷險死

▲大陸內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗公安局刑事偵查大隊，近日成功偵破一起遺棄案件。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗公安局刑事偵查大隊，近日成功偵破一起遺棄案件，犯罪嫌疑人呂男以遺棄父親為目的，帶領父親從大連市乘坐火車到達呼倫貝爾市海拉爾區。陳巴爾虎旗公安局表示，被遺棄的老人雙腳凍傷，正在醫院接受治療。目前，呂男被依法刑事拘留，此案正在進一步調查中。

《南方都市報》報導，陳巴爾虎旗公安局刑事偵查大隊8日接到邊境管理大隊轉警，轄區某嘎查中發現一位年邁老人被遺棄，且傷情嚴重。刑事偵查大隊探組聞令而動，迅速展開偵查工作。經查實，1月29日，犯罪嫌疑人呂男以遺棄父親為目的，帶領父親從大連市乘坐火車到達呼倫貝爾市海拉爾區。

1月31日，呂男帶著父親乘坐出租車至陳巴爾虎旗莫日格勒河景區，將父親遺棄在一處觀景台後離開。因當日天氣溫度極低，被遺棄的父親雙腳嚴重凍傷，正在呼倫貝爾市人民醫院接受治療。呂男遺棄親人的行為，造成了惡劣的社會影響。偵查員對呂男是否構成遺棄罪收集大量證據，證實呂男在主觀上存在遺棄的故意行為，且情節惡劣。

偵查員9日依法傳喚呂男。經突擊審訊，呂男對自己的犯罪事實供認不諱，目前已被依法刑事拘留，此案正在進一步調查中。

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