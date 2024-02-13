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公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰 ：吃不下飯了

公公堅持不用「公筷」　人妻超崩潰 ：吃不下飯了

▲原PO表示，公公不用公筷吃飯。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

過年家族聚餐，不少人會用公筷母匙，避免吃別人口水。但一名人妻表示，公公堅持用自己的筷子夾菜，讓她完全吃不下飯。也有網友說，「還有遇過每塊雞肉都夾，當買菜那樣選。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「看到公公都用自己的筷子夾菜，然後我已經把公筷放到他面前了，他還是依然故我！完全吃不下飯了。」

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此文一出，網友紛紛留言「在家吃飯很難用公筷，大家都隨心所欲」、「這有點難尤其跟家裡人」、「你要吃的先夾好，就不用再去夾」、「還有遇過每塊雞肉都夾，當買菜那樣選」、「就是有這種人很討厭，直接用自己的筷子夾到嘴巴吃又在去盤子夾，整盤菜完全沒胃口，超級討厭」、「我會直接說欸！沒什麼不好意思的」。

也有人說，「我之前參加夫家親戚喜宴，我老公其中一對兄嫂平常有抽煙喝酒直接夾菜，我一看我就不吃了，幸好我老公有默契直接開口叫他們要公筷母匙」、「我們都是自家人，不管煮麵煮稀飯，只要有大鍋的一定用公筷母匙」。

疾管署曾在臉書發文，「大家容易誤解共用餐具會傳染B肝，其實不是喔！A型、E型肝炎才有可能因為沒有使用公筷母匙，並與急性A型或E型肝炎感染者共食而被傳染。」

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