燒金紙犯1大忌！婆婆「辱罵她破格雞」公公出手了　全場驚呆

▲婆婆在後院燒金紙。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年拜拜燒金紙，特別要注意火苗！一名人妻透露，婆婆燒完金紙就出門了，她發現還有餘煙，下意識就淋水下去滅火，殊不知婆婆回家看到金爐都是水氣炸了，開口臭罵原PO是「破格雞」，結局超級療癒神展開，公公竟出手教訓婆婆。引來千名網友讚爆「神公公一個！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆過年早上在後院拜拜，燒完金紙後就出門了，原PO恰好發現金爐有餘煙，就怕會再度燃起火苗，於是拿起水瓢淋了下去。

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後來婆婆返家後，看到金爐桶裡都是水，不分青紅皂白，氣急敗壞衝來找原PO並大罵「破格雞（形容人是掃把星）」，被如此罵得難聽，當下原PO錯愕又不知所措。結果結局神展開，公公也在現場，原PO說「然後被她老公賞嘴！」

大快人心的結局曝光後，引來千名網友，「我想表達...嘴賞得好」、「妳公公真的是英明神武」、「婆婆嘴都很臭，會講出什麼話就代表她是那種程度的人」、「公公會打婆婆，雖然事出有因，但希望不要遺傳」、「我婆婆72歲，我20年前剛嫁來，她也是超愛罵這些雞系列」、「結局好療癒」、「神公公一個」。

針對金爐潑水一事，有網友解釋，「罵這種話是不對，但用水潑金爐也不對，妳可以蓋蓋子放通風處就好，潑水沒禮貌有人會忌諱」、「有餘煙表示金紙還沒燒完，妳澆水下去，佩服妳的勇氣」、「燒紙錢澆水是大忌，下次別做了，對方都不擔心失火了，妳別瞎忙了」。

不過也有網友認為，安全比習俗來得更重要，「遇水則發，為了安全起見，燒完紙錢我也是澆水」、「習俗是死的，人是活的！婆婆燒完金紙還有餘煙，人就出門了，她哪來的勇氣啊？有些火災就是這樣起的啊，罵媳婦破格雞，真難聽，被打活該」。