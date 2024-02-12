20哈瑪斯成員躲加薩醫院　以軍聯手醫護抓人！直送以色列審訊

▲以色列近日多次空襲加薩南部。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列軍方表示，數支特種部隊在汗尤尼斯捕獲20名藏匿於醫院內部的哈瑪斯恐怖分子，並在未開火的情況下將他們制伏，「完全沒有擾亂醫院程序」。以軍指出，接獲情報後，隨即派出數支特種部隊前往埋伏，隨後在院方的協助下成功完成任務。

根據《紐約郵報》報導，以色列國防軍10日表示，有情報指出，多名哈瑪斯成員躲藏在汗尤尼斯的阿邁勒醫院（Al-Amal Hospital），於是提前在上周部署了數支特種部隊到醫院，隨後則在院方人員的協助下，成功找到哈瑪斯恐怖分子，並將其制伏。

以軍指出，目前所抓獲的哈瑪斯成員皆已被拘留，並送往以色列接受訊問。在成功完成逮捕任務後，以色列國軍也與加薩協調與聯絡管理局（Gaza Coordination and Liaison Administration）合作，向阿邁勒醫院捐贈20多個氧氣罐作為回報。

以色列國防軍強調，在行動前，已向特種部隊成員叮囑，根據國際法，必須避免對病人、醫護人員、平民以及醫療設備造成傷害。

根據由哈瑪斯管理的衛生局統計，截至目前為止已有近6.8萬人在這場戰爭中受傷，而光是加薩地區的死亡人數就超過2.8萬。

隨著以色列國防軍越過加薩南部最大城市汗尤尼斯，有數十萬名從北部撤離至此的巴勒斯坦難民只能繼續往南移動，逃到拉法。然而稍早哈瑪斯卻指出，以色列空襲了拉法，造成至少52人死亡，死亡人數恐怕還會繼續上升。