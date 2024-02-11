以軍發動精準打擊！轎車被命中炸成火球　拉法3哈瑪斯高層遭擊殺

▲以軍空襲拉法後精準擊殺3名哈瑪斯高層。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列10日對拉法西部的Tel al-Sultan社區發動精準打擊。以色列國防軍事後指出，拉法有3名哈瑪斯高級成員因乘坐的車輛在空襲中被擊中身亡。

從現場空拍照可見，3名哈瑪斯高層所乘搭的轎車一開始就已被以軍鎖定。在以軍發動空襲後，這輛轎車立刻就被砲彈精準擊中，在發生爆炸後瞬間變成一團火球。

The IDF says it eliminated Hamas commander Ahmed Eliakubi. He was a senior commander for the Rafah district responsible for the security provisions of senior Hamas leaders. Additionally, in the strike, Hamas senior operative Iman Rantisi was killed, including another operative. pic.twitter.com/0iGplQ44Er — Joe Truzman (@JoeTruzman) February 10, 2024

據《耶路撒冷郵報》報導，在襲擊中罹難的死者包括了拉法地區的高級指揮官艾哈邁德（Ahmed Eliakubi），他負責為哈瑪斯領導層提供安全保障，而他的2名副手伊曼（Iman Rantisi）和易卜拉欣（Ibrahim Shatt）也在空襲中死亡。

此前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）要求軍方提交準備進攻拉法的軍事計畫，除了要剿滅哈瑪斯外，還要疏散拉法區域內的平民，並聲稱「以色列不消滅哈瑪斯，就不可能實現戰爭目標」。