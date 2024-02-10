陸「券商屠夫」新上任！祭出1號罰單　會計師事務所遭罰7800萬

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國證券監督管理委員會換主帥，現年59歲的吳清因強硬冷血的作風，被稱為券商屠夫或是券商醫生。2月9日，中國證監會網站就公告了長達1萬餘字的2024年「1號罰單」，瑞華會計師事務所（下稱「瑞華所」）被證監會罰沒1783萬元（約新台幣7,845萬元）。

據《上海證券報》報導，在「1號罰單」中，證監會查明，瑞華所為康得新2015年至2017年年度財務報表提供審計服務，均出具了標準無保留意見的審計報告，江曉、邱志強、鄭龍興為相關審計報告的簽字註冊會計師。各年度審計業務收入均為198.11萬元（人民幣，下同），共計收取594.34萬元。

證監會認為，瑞華所在審計康得新2015年、2016年、2017年年度財務報表時，違反相關執業準則的規定，未能履行勤勉盡責義務。對此，瑞華所及責任人在陳述申辯及聽證中提出九大意見，請求免於行政處罰。經覆核，證監會對上述意見一一駁回。

證監會責令瑞華所改正，沒收業務收入594.34萬元，並處以罰款1188.68萬元。3名簽字會計師均被給予警告，合計被處以26萬元罰款。

在康得新案件後，瑞華又多次被罰。去年1月，北京證監局公布一則行政處罰決定書，因瑞華會計師事務所在對昊華能源2015年至2018年年度財務報表審計時，未勤勉盡責，出具的審計報告存在虛假記載，北京證監局對瑞華所責令改正，罰沒745萬元，對2名註冊會計師給予警告，並分別處以5萬元的罰款。

去年8月，證監會官披露的一則行政處罰決定書顯示，瑞華會計師事務所在航太通信年報審計中存在財務報表錯報、出具的審計報告存在虛假記載等違法事實，被中國證監會沒收業務收入316.98萬元，並處以633.96萬元的罰款。兩名簽字註冊會計師也被分別處以10萬元罰款。

上海金融法院2022年9月的執行裁定文書顯示，瑞華會計師事務所已無可執行財產，並已被限制消費。