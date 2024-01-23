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屏東男酒駕欠國庫6萬　執行分署扣押基地台租金…家人代辦分期

▲屏東執行分署扣押基地台租金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署扣押基地台租金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子在2022年騎車行經里港，被警察抓到10年內第2次酒駕，監理站對他開罰9萬元，他繳納部分款項後沒再理會，移送機關遂連同其他幾筆交通罰單、機車燃料費及健保費，共6萬餘元，案件陸續移送至法務部行政執行署屏東分署執行，採分期付款方式繳納。

▲屏東執行分署扣押基地台租金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東執行分署表示，在2023年收件後，曾扣押義務人農會及郵局存款，但執行無著，調查發現他名下有透天厝及來自電信公司的租賃所得，推測他將房子出租予電信公司架設基地台，日前遂核發扣押命令執行義務人對於電信公司的租金請求權。

電信公司收到分署公文後回覆將配合辦理每月租金之扣押，義務人的家屬則來電陳稱男子去年下半年不幸中風，領有極重度身障證明，需要該筆租金以支應醫療開銷，希望辦妥分期後分署能撤銷租金之扣押。

執行人員衡酌義務人身體健康狀況，同意其請求，他的家人到場代為辦理分期後，分署迅即核發撤扣公文給電信公司，義務人目前皆有按期繳納。

屏東分署表示，當事人如有經濟上困難無法一次完納罰單，可提出證明文件後辦理分期，希望男子珍惜家人的照顧與陪伴早日康復。酒駕會危及用路人的生命安全，飲酒過量也會傷害自己的身體健康，近期尾牙宴飲機會頻繁，分署呼籲歡聚適量暢飲之餘，記得搭乘公共運輸交通工具、計程車或找代駕，共同響應酒駕零容忍，飲酒後切勿開車以避免傷人傷己。

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