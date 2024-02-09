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大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會重拳出手！查辦招商證券逾百人違法炒股　1人移送司法

▲▼上交所,上海證券交易所,陸股,A股。（圖／路透社）

▲大陸股市持續低迷。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國證監會網站9日通報，近日集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為，對63人作出行政處罰，合計罰沒8173萬元人民幣，對1人作出終身證券市場禁入措施。將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理。

9日，大陸證監會發文稱，近日組織稽查執法、日常監管力量集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法行為。依托刑事追責、行政處罰、行政監理措施、內部問責進行立體化懲戒。一是對63人作出行政處罰，合計罰沒8,173萬元，對1人作出終身證券市場禁入措施。

大陸證監會進一步表示，二是將1人涉嫌內線交易行為移送司法機關處理。三是對46人採取行政監管措施，其中擬對3人採取認定為不適當人選，對5人採取監管談話、38人採取出具警示函。四是對負有從業人員管理責任的招商證券，採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，對公司董事長採取出具警示函、2名時任合規總監採取監管談話的行政監管措施，並督促招商證券啟動內部問責，約談相關違規人員，落實問責全覆蓋。

此前，上證指數保衛戰從3000點一步步退守至2900點、2800點、2700點，引起大陸股民的強烈不滿，各社交平台隨處都可以看到他們發洩不滿、痛苦、嘲笑和調侃的短片。

北京近日高調救市，除了央行降準放錢外，2月7日傍晚還進一步突發撤換中國證監主席，再釋出大力救市的訊號。

美國彭博通訊社2月6日引述北京不具名的消息人士稱，中國證監會將向習近平簡報最新市況和救市方案，雖然確切開會時間和討論細節不明，但市場已受到「習近平要出馬總指揮」的激勵，開出紅盤。

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