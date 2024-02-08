　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「券商屠夫」吳清接掌陸證監會　重拳鐵腕作風屢次救市

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股近期突然陷入低迷、欲振乏力，連帶影響老百姓的輿論風向，甚至出現微博上的「長頸鹿事件」。對此，大陸官方快刀斬亂麻，在昨（7）日火速換上有著「券商屠夫」、「券商醫生」等褒貶迥異稱號的吳清接掌證監會主席一職，取代原先的主席易會滿，讓基層民眾看到中央政府拉抬股市的決心。

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

《新華社》報導，中共中央決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。國務院決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會主席職務。

公開資訊顯示，吳清，1965年4月生，59歲，1991年畢業於中國人民大學財政學專業，獲碩士學位；2002年畢業於中國人民大學金融學專業，獲博士學位。歷任中國證券監督管理委員會機構部副處長、綜合處處長 、副主任（正處級）、機構監管部副主任（副廳級）、主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

就在吳清長時間任職於中央金管部門期間，先是以強硬作風處置南方證券、閩發證券、「德隆系」券商在內的31家違規證券公司，化解迫在眉睫的證券市場危機。

此後，他也以鐵腕重拳打擊「老鼠倉」，從「張野案」到「劉海案」、「塗強案」，多名基金相關人員因老鼠倉被查，當時，吳清曾表示，「老鼠倉行為是監管部門最不能容忍的，發現一起就嚴厲打擊一起，絕不手軟。」

正因為如此，吳清有著精準下刀的「券商醫生」稱號，也有冷血手段破而後立的「券商屠夫」之名，不過，他一次次挽救市場於水火中，也讓他在這輪A股風暴中獲得中央提拔，成為新一任大陸證監會的掌舵人。

ET快訊
台積電688解套有望？　 ADR飆創2年高點
5名人要在獄中過年！　他團圓夢碎當庭落淚
快訊／7縣市好冷！　低溫特報「10度↓」
快訊／嚴重車禍！　29歲騎士倒血泊死亡
掉地漏財！　過年紅包「14禁忌」一次看
台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區
過年「8樣東西」一定要丟！　囤積破大財
情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　陸網崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

「隋煬帝南巡」瓷瓶全球僅存三件　清景德鎮燒製大棒槌瓶回歸揚州

港「盛事經濟」遇梅西拒上場　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

網紅主播「張美麗」被捕！曾靠辱罵母親爆紅　警批尋釁滋事

梅西日本上陣「活躍自如」　港府要求主辦方和球隊向市民解釋

「券商屠夫」吳清接掌陸證監會　重拳鐵腕作風屢次救市

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

對方有3兒！1寶媽憂「紅包該包多少」　專家點出：勿為了面子

中國經濟疲弱！　學者：施行統制經濟「大蕭條」不可避免

考量對岸無善意「赴陸團喊停！」　國台辦：政治操弄出爾反爾

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

「隋煬帝南巡」瓷瓶全球僅存三件　清景德鎮燒製大棒槌瓶回歸揚州

港「盛事經濟」遇梅西拒上場　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

網紅主播「張美麗」被捕！曾靠辱罵母親爆紅　警批尋釁滋事

梅西日本上陣「活躍自如」　港府要求主辦方和球隊向市民解釋

「券商屠夫」吳清接掌陸證監會　重拳鐵腕作風屢次救市

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

對方有3兒！1寶媽憂「紅包該包多少」　專家點出：勿為了面子

中國經濟疲弱！　學者：施行統制經濟「大蕭條」不可避免

考量對岸無善意「赴陸團喊停！」　國台辦：政治操弄出爾反爾

「MG多款車」今年見！台灣先推MG 4　國外有全新休旅、改款HS與ZS

冒雨外出訪友！桃園嬤駕車倒栽蔥「插進排水溝」　警即刻救援

專訪／翻唱中文歌爆紅！普羅「歌手路坎坷」遭反對：什麼都做過

台積電688解套有望？ADR飆124美元創2年高點　溢價達21%

台南六甲菜市場瓦斯外洩　南警即時封鎖指揮用路人改道

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

彰化女紅燈左轉遭攔！慌喊「我只有保險套」露餡　警搜出4包大麻

傳洋基、馬林魚搶人　天使有意提高價碼留內野工具人

赴陸旅遊團喊停惹怨　藍委轟「賴」皮起手式！損失是政府負責？

計程車司機「找回500元」仔細一看傻眼了！網友直呼：跟真的一樣

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

對方有3兒！1寶媽憂「紅包成本」分配

梅西日本上陣「活躍自如」 港府要求主辦方和球隊向市民解釋

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

赴陸團喊停！　國台辦：政治操弄出爾反爾

「養了一年被告知抱錯孩子？」網友1理由決定不換

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

學者：中國施行統制經濟　大蕭條不可避免

網紅主播被捕！靠辱罵母親爆紅

陸行動支付普及！外國旅客稱：9成店家無法找零

香港迪士尼「太空山」故障！12人倒吊空中

更多熱門

相關新聞

陸股狂跌股民超怒　陸證監會主席遭免職

陸股狂跌股民超怒　陸證監會主席遭免職

中國大陸股市近期大幅下跌，直到近兩日才終於反彈，許多虧損的投資者都在網路上留言抱怨，甚至大罵官方的證監會。令人訝異的是，大陸國務院7日下午突然宣布，免去證監會主席易會滿的職務，任命吳清接任。

陸股半年虧35萬元　胡錫進：時光倒流不投資

陸股半年虧35萬元　胡錫進：時光倒流不投資

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

封關倒數「A股深V反彈」　三大指數均漲超1%

陸中央匯金出手　A股三大指翻紅

陸中央匯金出手　A股三大指翻紅

中國股市持續探底　謝金河：經濟衰敗的前兆

中國股市持續探底　謝金河：經濟衰敗的前兆

關鍵字：

證監會股災股民A股吳清券商屠夫醫生

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面