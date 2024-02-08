「券商屠夫」吳清接掌陸證監會　重拳鐵腕作風屢次救市

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股近期突然陷入低迷、欲振乏力，連帶影響老百姓的輿論風向，甚至出現微博上的「長頸鹿事件」。對此，大陸官方快刀斬亂麻，在昨（7）日火速換上有著「券商屠夫」、「券商醫生」等褒貶迥異稱號的吳清接掌證監會主席一職，取代原先的主席易會滿，讓基層民眾看到中央政府拉抬股市的決心。

《新華社》報導，中共中央決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。國務院決定，任命吳清同志為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿同志的中國證券監督管理委員會主席職務。

公開資訊顯示，吳清，1965年4月生，59歲，1991年畢業於中國人民大學財政學專業，獲碩士學位；2002年畢業於中國人民大學金融學專業，獲博士學位。歷任中國證券監督管理委員會機構部副處長、綜合處處長 、副主任（正處級）、機構監管部副主任（副廳級）、主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

就在吳清長時間任職於中央金管部門期間，先是以強硬作風處置南方證券、閩發證券、「德隆系」券商在內的31家違規證券公司，化解迫在眉睫的證券市場危機。

此後，他也以鐵腕重拳打擊「老鼠倉」，從「張野案」到「劉海案」、「塗強案」，多名基金相關人員因老鼠倉被查，當時，吳清曾表示，「老鼠倉行為是監管部門最不能容忍的，發現一起就嚴厲打擊一起，絕不手軟。」

正因為如此，吳清有著精準下刀的「券商醫生」稱號，也有冷血手段破而後立的「券商屠夫」之名，不過，他一次次挽救市場於水火中，也讓他在這輪A股風暴中獲得中央提拔，成為新一任大陸證監會的掌舵人。