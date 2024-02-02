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暖心執行官助花蓮男「房屋免查封」　分期繳納13萬罰款

▲花蓮分署執行查封男子房屋時，意外發現林男居住多年的房屋座落土地，竟與謄本資料不盡相符。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署執行查封男子房屋時，意外發現林男居住多年的房屋座落土地，竟與謄本資料不盡相符。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新城鄉一位年約60歲的林姓男子，2018年間因酒駕又無照駕駛，收到新台幣9萬元罰單，另加計其他交通違規罰單，累欠約13萬餘元逾期未繳，移送至法務部行政執行署花蓮分署強制執行。執行人員查封男子房屋時，意外發現義務人居住多年的房屋座落土地，竟與謄本資料不符，考量房屋為林男一家棲身之所及其經濟狀況，同意其每月5千元分期繳納。

▲花蓮分署執行查封男子房屋時，意外發現林男居住多年的房屋座落土地，竟與謄本資料不盡相符。（圖／花蓮分署提供，下同）

林男酒鴐罰單。

2018年6月4日凌晨4點多天色未明，林姓男子酒後騎車行經花蓮吉安中央路和中原路口遭警方攔查，呼氣酒測值為0.22毫克，且為5年內酒駕超標2次的累犯，依當時法規裁罰9萬元，另加上5筆無照駕駛、未繫安全帶等交通違規案件和房屋稅1筆合計13萬餘元移送執行，經扣押存款仍不足清償，該分署依法查封登記林男位於新城鄉大漢村房屋乙棟。

承辦書記官細心發現地籍圖與登記謄本略有出入，去年7月21日會同地政人員現場查封指界，發現確有座落基地與登記謄本未盡相符之疑義，地政人員亦建議進一步鑑界，移送機關交通部公路局台北區監理所花蓮監理站因查封標的疑義，申請不予執行不動產。

▲花蓮分署執行查封男子房屋時，意外發現林男居住多年的房屋座落土地，竟與謄本資料不盡相符。（圖／花蓮分署提供，下同）

林男酒駕遭台北區監理所裁罰新台幣9萬元整。

林男除感謝書記官協助釐清此土地疑義外，也表示收入有限無法一次清償，房屋為唯一居所，如被法拍將居無定所，申請分期方式繳納，今年1月19日書記官再次至現場訪查，提醒義務人應持續正常繳納。
 
農曆年前夕，法務部行政執行署花蓮分署與全國13分署同步執行「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」，再次呼籲並提醒民眾，「酒前、酒後不開車」、「開車不喝酒，生命更長久」，平安才是回家唯一的路。

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