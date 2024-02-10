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大年初一走春人潮湧現　頑皮世界獸獸助攻搶客

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲頑皮世界與南部知名兩棲爬蟲業者「爬爬食堂」合作，將園內《兩棲爬蟲館》化成了龍穴，遊客入內除了能觀賞「龍族」後代子孫，還有機會近距離互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龍年大年初一，台南「頑皮世界野生動物園」上午9時還沒開門營業，就已經出現不少等待入園遊客，儘管寒流尚未完全消散，但出遊人潮一如南台灣陽光，一開春就熱鬧滾滾。

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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為了迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。此外，園內還舉辦滿額抽獎，最高可獲得1萬元，農曆春節連假一連5天、天天發送，得獎遊客直呼好幸運！

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

龍年走春不能錯過《龍年特展》，頑皮世界與南部知名兩棲爬蟲業者「爬爬食堂」合作，將園內《兩棲爬蟲館》化成了龍穴。遊客入內除了能觀賞「龍族」後代子孫，還有機會近距離互動，像是碰觸到變色龍的遊客的直呼「觸感實在讓人印象深刻」。除此之外，園區還推出「尋龍計畫」，大小朋友依照線索，尋找隱藏在各個角落的祥龍足跡，大年初一就是滿滿的金龍喜氣！

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小年夜(2/8)至大年初五(2/14)，頑皮世界除推出《與龍共舞迎新年》系列活動，除了全台灣最大的水豚燈籠，還有各種與龍相關的活動、布置及應景餐點與商品，要讓遊客玩得盡興、吃得滿意。白天逛頑皮世界，晚上還能去鄰近鹽水欣賞月津港燈節，一整天充實又有趣！

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大年初一到大年初五，頑皮世界一連5天門票優惠最低五折起，再送30元新春消費券。更多活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網。

▲迎接走春人潮，頑皮世界由吉祥物─大統領「豚寶」巧扮財神迎接遊客，並發送限量1元紅包，象徵一元復始，讓遊客都能個討吉利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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