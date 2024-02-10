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初一基隆走春敲響幸福鑼！副市長邱佩琳祈願風調雨順

▲大初一走春敲響幸福鑼 基隆副市長邱佩琳祈願風調雨順。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆副市長邱佩琳（右）大初一走春敲響幸福鑼。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆大年初一，基隆市副市長邱佩琳率市府多位主管於今（10日）前往極樂寺、慈雲寺及聖安宮走春祈福，發放開運紅包，也響應廟宇修繕樂捐，祈求新的一年基隆市運昌隆、市民朋友平安喜樂。

副市長邱佩琳在大年初一與民政處長張淵翔、衛生局長張賢政及多位主官抵達極樂寺，由住持妙璋法師親自接待，參與千佛法會暨新春義賣會。邱副市長先與各分會的義賣攤位拜年問好，並親自選購精美的義賣品表示支持響應，同時代表市長謝國樑發送「欣欣向龍」開運紅包與民眾分享喜氣。

▲大初一走春敲響幸福鑼 基隆副市長邱佩琳祈願風調雨順。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（右）與民政處長張淵翔（左）及多位主官抵達極樂寺參拜。

邱佩琳參與極樂寺「護持極樂寺修繕新春義賣會」特別提到，看見各位信徒的愛心及熱情令她非常感動，她也以行動響應個人樂捐一萬元，祝福修繕過程圓滿順利。接著，妙璋法師邀請邱副市長共同敲響祝福鑼，一響祈願國泰民安、二響祈願風調雨順、三響祝福平安吉祥，現場氣氛和諧溫馨。

隨後，副市長邱佩琳一行人持續前往慈雲寺及聖安宮等廟宇走春祈福，除了祈求國泰民安，更將大年初一的新年喜氣分享給所有市民朋友。

▲大初一走春敲響幸福鑼 基隆副市長邱佩琳祈願風調雨順。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大初一走春敲響幸福鑼 基隆副市長邱佩琳祈願風調雨順。（圖／記者郭世賢翻攝）

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