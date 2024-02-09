台南安平燈區首週參觀破100萬人次　黃偉哲歡迎大家來台南走春

▲2024台灣燈會安平燈區，從大年初一到初四連續4天還有無人機及雷射燈光秀空中展演，元宵節後還有台灣國際蘭展也將展開，黃偉哲歡迎大家春節年假一起來台南走春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會安平燈區2月3日率先啟燈，迎接春節連假期間至台南行春的民眾，截至8日晚間已累積突破100萬參觀人次，台南市長黃偉哲表示，從大年初一到初四，連續4天還有無人機及雷射燈光秀空中展演，元宵節後，還有台灣國際蘭展也將展開，歡迎大家春節年假一起來台南走春。

台南市長黃偉哲指出，安平燈區啟燈短短不到一周，參觀人數已經破百萬，估計台灣燈會在台南期間，人數將會超過8百萬人次，但是整個服務品質，包括交通、安全維護、環境等均是地方政府應做好的工作。尤其本次無人機隊表演為台南在地團隊執行設計，從初一到初四，連續4天還會加碼演出，元宵節後台灣國際蘭展也將展開，歡迎大家白天看蘭花、晚上看燈花，一起來台南走春欣賞美不勝收的台南風景。

台南市政府表示，2月9日是團圓圍爐的除夕夜，安平燈區暫停營運1天。大年初一開始一連4天，除了有本土團隊帶來500架無人機空中展演，還有許多精彩演出，包括大年初一的新象創作劇團《炫光馬戲》、順興傳藝龍獅戰鼓團、蒙納米豎琴樂團等；大年初二有謝銘祐與麵包車樂團、SALAW《一年一度》、鶯藝歌劇團《五路財神傳》等；大年初三是馬戲之門、狗屎運爵士大樂團、台南天興民俗技藝館等；大年初四則是泰雅原舞工坊、ㄎㄨㄢˊ街舞團、台灣日興醒獅健身院等。

台南市政府表示，這次安平燈區特別邀請參與16年前台灣燈會的藝術家林鴻文擔任策展人；林鴻文說，10多年前在台南舉辦的台灣燈會範圍其實不大，展區主要集中在林默娘雕像前約100公尺左右，因此以集中的方式策劃。當時周邊的植栽還很新，現在樹已成齡，因此這次燈藝作品運用現有的植栽與硬體設施，以環境藝術的手法，邀請擅長不同媒材屬性的藝術家來創作。希望來參與活動的遊客可用輕鬆散步的模式來欣賞。

台南市政府強調，傳統燈會是以「提燈籠、猜燈謎、看花燈」的方式呈現，而安平燈區則是以當代藝術手法結合AI演算科技，以嶄新形式詮釋燈會，非常適合遊客悠閒漫步水岸，細細品味觀賞，感受安平的舒適恬靜。