一路龍平安！花東縱谷走春全攻略　縱管處推薦2條新春路線

▲春遊花東縱谷，縱管處推薦可以來一趟花蓮瑞穗的溫泉之旅。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節有7天連續假期，觀光署花東縱谷國家風景區管理處為提供遊客安全、整潔、友善的旅遊環境，特別加強轄管據點清潔消毒頻率及交通疏導規劃，協請花東兩縣轄區公路及警政單位進行重點路段交通疏導及違規取締，以避免壅塞情形。

縱管處處長郭振陵表示，為便利遊客掌握花東縱谷春節旅遊資訊，縱管處製作「2024年花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁，放置於鶴岡、鯉魚潭、羅山、鹿野及卑南等遊客中心，及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點供遊客索取，掌握易壅塞路段讓您行車更順暢。

▲▼中興崗哨與利吉地質公園都是花巄縱谷著名打卡景點。

另為讓國人能輕鬆出遊，除了與旅行社合作於縱管處官網推出多項結合在地特色體驗遊程的優惠旅遊產品外，也推薦2條新春建議旅遊路線，包括「瑞穗百年溫泉 x 柚香產地餐桌路線」沿線景點如有故事的土地公廟、百年瑞穗溫泉、木日光文旦驛站；以及「花東縱谷南段旅遊路線」沿線之關山環鎮自行車道、武陵綠色隧道、中興崗哨、鹿野神社、山里火車站與福音教堂、利吉地質公園等替代景點，提供給想避開人潮的遊客朋友們參考。

此外，為了方便國人掌握花東縱谷區域之交通資訊，縱管處也建置春節連假疏導專頁（https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/3827），彙整各機關提供的相關疏導措施等資訊，亦在專頁中登載花東縱谷內各項旅遊資訊及活動，例如，今年春節連假期間在光復大農大富平地森林園區、玉里鎮客城雙紅橋、富里鄉農會及羅山遊憩區、台東池上金色豐收館及鹿野二層坪水橋等地皆有各式花海景觀，歡迎遊客前往觀賞走春，花蓮縣政府亦將在2月3日～3月4日間，於太平洋公園南濱段舉辦「2024花蓮太平洋燈會」，遊客可前往觀燈沾沾過年喜氣。

▲縱管處製作「花東縱谷連續假期交通疏導路網圖」摺頁，提供民眾參考。

春節期間縱管處為減少塞車的情形，在重要公路節點處，透過中華電信區域廣播簡訊預先提醒遊客注意交通疏導及行車安全；並設有諮詢電話（免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637），每日8：30～17：30皆有專人提供旅遊諮詢服務，也歡迎遊客至花東縱谷國家風景區官網（http://www.erv-nsa.gov.tw）搜尋旅遊及交通疏導相關資訊。