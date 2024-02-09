初三「要睡到自然醒」　命理師曝原因：走親拜年都不用

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年是華人最重要的節慶之一，當然也有不少禁忌與習俗。命理師柯柏成就表示，大年初三俗稱赤狗日，當天希望眾人睡到自然醒，就算一路睡到下午也無妨；同時，他也講述背後由來，直言這天不用安排走親拜年或宴客，「沖犯赤狗容易帶來貧窮和不如意。」

柯柏成昨在粉專提到，民俗上的大年初三稱作赤狗日，是因為這一天容易爭執吵架，所以希望眾人睡到自然醒，就算睡到下午也無所謂，「很多家庭都在過年結下樑子，因為這個節日被賦予了太多的意義，尤其是媳婦、妯娌或大小姑，在面對這個節日時，被要求了過多的傳統責任，至少從過年前一周就開始忙著採買年貨、大掃除等，忙到初三實在是人仰馬翻，好好地休息一天是應該的。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

他表示，這一天不需要安排任何活動，就算是走親戚拜年或宴客都可以不用，因為沖犯赤狗容易帶來貧窮和不如意，「農業社會還有個說法，這一天是老鼠娶親的日子，因為農業社會非常害怕鼠患，擔心這一天去冒犯了鼠輩而遭到報復，所以都盡量減少活動，不去打擾老鼠娶親。」

另外，在民俗上這天也是個送窮日，所以這一天唯一的外出活動，就是把幾天累積下來的垃圾倒掉，柯柏成也說，「初三這天傍晚出家門丟垃圾時，可順便夾帶一張廢紙，是本來就要丟掉的廢紙，千萬不要拿新的紙，上面寫上『窮』字放進垃圾袋一起送出去就可以，如果過去一年有志難伸，建議試試看這個簡單的方法。」

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