名醫過年安太座！「1個讚10元」到初二晚上　才一晚快10萬啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年到，疼老婆的ICU醫師陳志金，昨晚在臉書發起「讚數換紅包」的安太座活動，這回他提早開跑，並同樣在初二晚上截止。短短12小時，已逼近萬人按讚，大票網友洗版笑喊，「有按有保佑，金太座大富貴」、「請支援收銀」。

陳志金昨晚在臉書發文，笑說「安太座來了，雖然紅包是一定都要包的，但是『每個讚10元』多了一點點變數，多了一些和大家的互動，多一點點歡樂，太座也多一點點期待，我覺得很好！」

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不僅如此，這個「安太座活動」今年提早開跑，然後照舊於年初二晚上結束；同時，他也幽默表示，「有緣就來按讚、分享，跳過也沒關係喔！本人辦此活動是完全出於自願，和低氣溫無關。」

▲1個讚10元。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

PO文釣出一票藍勾勾，紛紛笑回「一直在等您開始！我老婆整天都在問，今年為什麼沒人安太座」、「阿金老師這麼早開始，這樣我壓力好大」、「我來幫忙加油添愛」、「我特別來感謝陳醫師，今年沒有去替我增加觸及，不然我應該也是兇多吉少」、「支持一下」。

而網友們也不斷湧入留言，「每一年我們都站在醫師娘身邊，新年快樂」、「馬上分享」、「這是一定要來按讚的、新年快樂」、「不按下去對不起自己」、「阿金醫師求生慾真的超強，而且有一年比一年明顯的趨勢」、「不怕太座把連結丟到阿信的許願池？」

▼釣出不少名人留言。（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）