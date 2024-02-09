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春節飲酒不開車　台中警24hr抓酒駕不間斷

▲▼ 。（圖／台中市交大提供）

▲台中市警局即日起至2月18日，執行酒駕大執法。（圖／台中市交大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市去年（2023年）因酒後駕車而死亡的人數為31人，酒駕受傷則超過1400人，台中市警局即日起至2月18日止，將執行酒駕大執法專案，於肇事高發路段及場所，24小時全天候機動巡守，警方呼籲民眾勿以身試法。

台中市警局統計，去年共取締酒駕交通違規8183件，成效為六都最高，而死傷人數較前年減少，酒駕死亡為31人（較前年減少10人、降幅4.4%），酒駕受傷1434人（較前年減少35人、降幅2.4%）。

為積極防治酒駕導致發生憾事，台中市警局交通大隊結合各警分局，即日起至2月18日止，執行「酒駕大執法專案」勤務，針對酒駕肇事高發路段、餐廳、PUB、KTV等場所，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式執行路檢，並以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務作為執行攔檢。

▲▼ 。（圖／台中市交大提供）

▲警方針對酒駕高發路段嚴格盤查。（圖／台中市交大提供）

台中市警交通大隊指出，台中市2023年10大肇事路口，以西屯區6處最多，其次為南屯區2處、北區1處及北屯區1處；前十名分別是西屯區台灣大道與文心路口、北區崇德路與三民路口、西屯區市政路與環中路口、南屯區五權西路與環中路口、西屯區台灣大道與惠中路口、西屯區安和路與台灣大道口、西屯區環中路與西屯路口、北屯區環中路與崇德路口、南屯區環中路與向上路口、西屯區環中路與中清聯絡道口。

台中市警交通大隊也提醒市民，警方執行強化「取締酒駕大執法專案」，就是要斬斷民眾酒駕惡習，絕對不要酒駕，酒駕害人又害己，提醒市民遵守交通安全規則，如要飲酒務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

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