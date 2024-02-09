下午出門注意！　「國道1路段」午後最塞

▲國道今日交通路況大致上流暢。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

今（9）日為春節連續假期除夕，交通部高公局表示，本日國道交通量仍在預期流量範圍中，上午壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹，其餘路段維持行車順暢；預判下午重點壅塞路段則為國5南向南港系統至頭城路段，提醒用路人要多加注意。

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▲高公局預判今日下午壅塞路段為國5南向南港系統至頭城路段。

交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.2百萬車公里，預估今日交通量為94百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預判今日下午重點壅塞路段為國5南向南港系統至頭城路段，建議用路人上路前透過1968網站或APP掌握最新路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲▼中、南部國道路況預判。

另查今日國道發生3起交通事故，上午2時46分於國1高架北向機場系統出口環道發生1輛小貨車自撞側翻及2輛小客車追撞事故，占用用全車道，於上午4時20分排除；9時15分於國1南向217.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午9時18分排除，造成後方車流回堵2公里；9時40分於國1北向310公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時5分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▲今日上午國道發生3起交通事故。