打麻將、打電玩拼通宵長期奮戰不休　小心春節疼痛症候群上身！

▲台南市立安南醫院復健科醫師林芳嫻提醒民眾，長時間打麻將、打電玩、滑手機、長途搭車，都可能導致「春節疼痛症候群」上身。（圖／安南醫院提供，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節年假來了！許多人啟動「度假模式」，展開一場大吃大喝、遊玩耍廢的過年假期，醫師特提醒民眾，長時間打麻將、打電玩、滑手機、長途搭車，都可能導致「春節疼痛症候群」上身，應採正確坐姿，適度休息伸展，若出現疲勞痠痛，可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油在「痛點」上緩解，若持續不適就應就醫。

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▲長時間姿勢不良滑手機、打電玩，更易導致頸、腰及背部肌肉酸痛，也可能造成指間關節局部發炎。

台南市立安南醫院復健科醫師林芳嫻指出，打麻將若因肩部及手部使用過久，會造成類似五十肩的「麻將肩」；長時間姿勢不良滑手機、打電玩，更易導致頸、腰及背部肌肉酸痛，也可能造成指間關節局部發炎；長途搭車無法伸展身軀，易感到全身僵硬疲勞痠痛。這些酸痛症泛指「春節疼痛症候群」，大都因肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成。

▲過年大掃除，不當施力或過度施力，也會引起頸、腰及背部肌肉酸痛。

林芳嫻醫師說，民眾記得坐姿要坐在「坐骨」上，雙腳平踏地面，不要駝背，肩膀放鬆不聳肩以及微收下巴、雙眼平視前方。打麻將時，將椅子調到適當高度，避免雙肩與頸部的不正當施力，或腰部過分前傾與後仰；滑手機時勿躺著或趴著玩，背部盡量靠著椅背或牆壁，長時間手機追劇，更要記住善用手機支架，把手機墊高，別當低頭族。打電玩也要注意坐姿。

林芳嫻醫師表示，打麻將、打電玩、滑手機，記得每30分鐘找空檔休息個3分鐘，建議可做鐘擺運動，起身前傾，手臂自然下滑，搖動身軀讓手臂也跟著輕畫小圓圈擺動，可手握礦泉水瓶增加強度。此外，盡量伸展頸部、下背部、手部肌肉，適當休息相當重要。

▲過年期間親友相聚打麻將，若出現疲勞痠痛，可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油在「痛點」上按摩肌肉，若持續不適就該就醫。（圖／民眾提供，下同）

對於一些民眾反映，過年期間親友相聚打麻將，一定會「長期抗戰」，不太可能做到每30分鐘就「停手」集體休息，這時如果塗一下白花油這類藥油，既能緩解痠痛，聞一下也有提神醒腦之效果。即使真的有腰酸背痛情況也可貼「痠痛貼布」，這樣也可以。

林芳嫻醫師則建議，若有疼痛不適情況，可將酸痛藥膏或是薄荷類藥油直接塗抹在痛點，搭配按摩患部肌肉會有緩解效果，若能熱敷後再塗抹效果會更好。如果嘗試後仍感不適，應找醫師做正確的診斷治療，一般而言，使用口服止痛、消炎、鎮靜、肌肉鬆弛藥物等，大多可以快速復原。