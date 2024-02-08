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侯友宜小年夜探視類家庭　引諺語「養的功勞卡大天」

▲侯友宜小年夜探視類家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲平安（化名）拉起侯友宜的手摩娑並說「你的手好粗啊」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小年夜，新北市長侯友宜在社會局長李美珍的陪同下，今（8日）上午專程前往新店央北青年社宅，探視委由中華民國更生少年關懷協會安置照顧的類家庭。侯友宜說，家是最重要凝聚力的地方，感謝類家庭的父母，照顧失親失依的弱勢兒少，相信這些孩子長大後，一定會記得養父母對他們的細心呵護和拉拔。

社會局長李美珍表示，更生少年協會目前在新店和永和，共有7戶照顧10名安置的兒少，這些孩子有的從出生就被遺棄，有的受到原生家庭的暴力，甚至在醫院住了很長一段時間，才由社會局委託安置照顧。

▲侯友宜小年夜探視類家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜拉起較無語言表達能力的小萱（化名） 眼神盡是不捨。

在央北社宅的類家庭擔任主要照顧者張淑芬、張淑貞和吳淑慧，分別照顧3歲9個月的阿泰、8歲的小萱和6歲的平安（以上均為化名）。阿泰因受腦部重挫虐傷送醫急救，曾動過腦部手術，1歲半安置，在張淑芬的細心照料下，現在活潑好動，能從社宅一樓走到18樓。小萱因有自閉症，原由阿嬤照顧，在阿嬤往生後，社會局評估其生父身心狀況不佳，因此委由類家照顧。張淑貞曾任陽明教養院照服員多年，努力輔導訓練她的表達能力，以挽救小萱失去早療而喪失的生活能力。

平安則因生父母有毒品史，因此發展有些遲緩，在吳淑慧的全心照顧下，目前精靈古怪，就讀幼兒園大班，他的口頭禪是：「最討厭你了！」但其實是老師最疼愛的孩子。他不怕生，拉起侯友宜的手摩娑，對侯友宜說：「你的手好粗啊！」侯友宜說，這雙手因為抓過許多壞人。平安說，他將來也要當警察抓壞人，還說要穿市長伯伯的警察衣服，侯友宜笑說：「我的衣服太大件了。」

▲侯友宜小年夜探視類家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜仔細詢問類家養父母，關心三位安置兒的成長發展。

侯友宜關心每位孩子的成長狀況，感謝三個家庭的全力付出，發現三位媽媽都有一個「淑」字，他說俗話說：「生的放一邊，養的功勞卡大天！」人生不是在於職位的高低或金錢的多寡，像擔任養父母的類家，這樣用愛和耐心來照顧孩子，看到孩子快樂的成長，相信是最大的回報和人生的價值。

張淑芬表示，她原來擔任公職，受神的召喚辭去而來照顧孩子，也感謝先生和家人的支持，她和張淑貞、吳淑慧有同樣信仰，都是神的使女和耶穌的門徒，在客廳的白板上還寫有「讓自己像種子落在地裡」、「把平安、喜樂、醫治、祝福帶給身邊的人」等警語，她說如果疲累時就會看看上面的激勵。

侯友宜致贈每位孩子和養父母小紅包，並和小朋友一起黏貼小春聯在圖畫紙上，然後一起貼上大海報，希望每位孩子都有一個快樂的家。也感謝更生少年協會秘書長江元凱和所有社工。

▲侯友宜小年夜探視類家庭。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜小年夜探視央北社宅類家庭，感恩所有養父母。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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