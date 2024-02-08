新北龍年賀歲MV首長接力唱　侯友宜領軍市政成績入歌詞

記者郭世賢／新北報導

金龍年即將報到，新北市政府於過年前夕發佈賀歲影音向市民朋友提早拜年。市府賀歲影音題材年年推陳出新，今年也力求突破，由市長侯友宜率市府一級機關首長進專業錄音室，合作無間接力唱出朝氣蓬勃的「新北 follow me」，歌詞還巧妙融入新北市重大建設成績，如捷運三環六線、新北市美術館、熊猴森樂園、五股夏綠地等，在拜年的同時，也和大家分享施政成果，展現出團隊積極打拚市政的即戰力。

▲侯友宜領軍市府團段齊聲向市民朋友拜年。（圖／新北市新聞局提供，下同）



今年賀歲影音的場景多元豐富，除了錄音室之外，團隊還特別前往三重「熊猴森樂園」、鶯歌「新北市美術館」及「五股夏綠地」由局處首長和市府同仁搭配主題旋律舞動，大跳健康操，呈現出新北市是快速發展的城市，也是座全齡青春活力城市，更鼓勵市民朋友在年節團圓聚餐後，不妨跟著影音中輕快的旋律一起動健康！

另外，影片最大亮點還包括了侯友宜市長率團隊在新北市府一樓大廳的龍年裝置藝術前，同心協力排成了大「吉」字，呼應今年市府春聯「吉龍舞春」的主題，由侯友宜領軍齊聲向市民朋友拜年，響亮的一句「新年快樂！吉龍舞春、龍舞春吉」，傳達出市府團隊的堅定團結與向心力，在嶄新金龍年，一定全力以赴，加倍努力建設新北市，為市民朋友打造充滿幸福與榮耀的家園。

▲侯友宜向市民朋友拜年，祝福大家「新年快樂！吉龍舞春、龍舞春吉」。

新北市新聞局表示，這次賀歲影音的製作，要特別感謝世新大學及明志科技大學的協力支持，借重兩所學校專業錄音室軟硬體以及專業師資的指導錄製，方能更完善呈現出市府團隊接力合作的團結精神，可以說是這支賀歲影音幕後的重要推手之一，同時透過影片呈現，也可進一步了解到世新大學及明志科技大學，長期以來重視專業人才培育的實力與成果。

▲侯友宜率團隊在新北市府1樓大廳的龍年裝置藝術前，同心協力排成了大「吉」字。