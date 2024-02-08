小年夜圍爐慰勞新北警　侯友宜嘉勉：蘆洲搶案火速偵破

▲侯友宜慰勞年節執勤員警，感謝堅守崗位讓市民平安過年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節假期開始，許多民眾返鄉圍爐，新北市仍有一群堅守崗位的員警辛苦執勤，市長侯友宜今（8日）特別前往勤務大樓，慰勉年節輪值的第一線警察同仁，並致贈福袋及加菜金，感謝他們的無私付出，讓市民平安過好年。侯友宜表示，昨（7日）蘆洲發生彩券行搶案，8小時內就逮捕嫌犯、取回贓證物，感謝第一線夥伴盡忠職守，守護市民治安。

侯友宜表示，警察勤務包含打擊犯罪、維護交通順暢及為民服務等，責任非常繁重，感謝同仁在掃黑、打詐、肅槍、緝毒等重點工作努力不懈，發生偶發重大案件時能立即偵破，全力捍衛新北治安。他說，自己也曾經歷年節無法與家人團聚的心情，非常感謝留守同仁的辛勞與眷屬的支持，民眾才能安心過年。

▲新北市長侯友宜小年夜圍爐慰勞新北警。

侯友宜指出，治安維護工作全年無休、不分晝夜，如同昨（7日）深夜蘆洲警分局轄內發生搶案，警方在短短8小時就能立即偵破，逮捕嫌犯、取回贓證物，嘉勉感謝第一線夥伴盡忠職守，守護市民治安。

警察局長廖訓誠表示，加強重要節日安全維護期間，感謝保安大隊、交通大隊及婦幼隊員警同仁的辛勞，維護治安平穩、交通順暢與婦幼安全，讓市民安心過好年。他說，過去一年來三個單位工作表現都相當亮眼，期許與警察同仁一同努力，全力守護市民安全，讓新北市更安居樂業，也祝福大家勤務平安、工作順利、新年快樂。

▲警察局長廖訓誠感謝保安大隊、交通大隊及婦幼隊員警同仁的辛勞。

▲侯友宜說，自己也曾經歷年節無法與家人團聚的心情，非常感謝留守同仁的辛勞與眷屬的支持。