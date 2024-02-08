　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「打詐台南隊」識詐連續3期獲評特優　齊心守護市民財產

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績，市警局長廖宗山（右）表示感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」之推動，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四個面向著手，全面打擊詐欺犯罪。

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，並以趣味化、生活化及在地化等「三化」宣導方式，輔以多元管道，結合公私部門、入社區、入校入班等策略，舖天蓋地深入市民生活，積極執行宣導工作，2023年累計執行逾1500場次，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯內政部警政署評核全國特優之佳績，實屬不易。

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局表示，此成果除市府各局處重視及通力合作外，特別對於轄內各金融機構及超商表示感謝，金融機構、超商與市府合作建立各項聯防機制及打擊詐欺共識，時時強化行員、店員識詐意識及落實關懷提問等阻詐作為，做為反詐之第一道防線。台南市2023年總計攔阻詐騙件數2601件，攔阻總金額達新台幣10億1335萬5626元，攔阻詐騙成效卓著，攔阻件數持續居六都之冠。

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

回顧2023年，台南市警察局感謝「打詐台南隊」市府團隊的努力及金融機構及超商的協力，交出一張亮麗的成績單，尤其特別感謝所有金融機構行員及超商店員，因為您的一句提問、一個通知警察到場動作，為市民守住辛苦的血汗錢，是最大的功臣。展望2024年，適逢台南400年，市府團隊將持續積極辦理「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」工作，遏制詐騙案件發生，以朝市府「安全、幸福、宜居」大台南之目標邁進。

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農曆春節將至，市警局再次提醒詐騙手法層出不窮，呼籲民眾勿隨意加入不明LINE群組或臉書社團，以免受騙上當，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證；此外春節期間採辦年貨或是走春踏青，千萬要看緊錢包、小心扒手，若有提領或存取大量現金需求，民眾可就近向當地派出所申請提供護鈔服務，讓大家安心過龍年。

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
LISA確定掰了YG！　宣布「創個人廠牌」
習近平發表拜年談話！
過年「5大討人厭行為」別對孩子做！　過來人爆共鳴
公司大賺！金融業妹子卻只領「0.5個月年終」氣炸
威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻
LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃色小鴨夯！高雄13飯店住房餐飲優惠一次看　遊艇視角賞鴨最搶手

南警小年夜圍爐　市長黃偉哲、警長廖宗山慰勉員警新年辛勞

「打詐台南隊」識詐連續3期獲評特優　齊心守護市民財產

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

雲林斗六年貨搶購人潮擠爆西市場　警全力疏導保交通順暢

長濱鄉發生山難救助案　成功警與消防聯手上山搜救

南消之友會第一辦事處　春節慰問 打火弟兄足感心

屏東婦早餐未吃外出運動迷路　潮州警憑記憶助她返家　

東埔一鄰聖歌隊春節布農歌謠展演　2／12、13東埔服務中心登場

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　除夕晚啟扉團拜發500紅包

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

黃色小鴨夯！高雄13飯店住房餐飲優惠一次看　遊艇視角賞鴨最搶手

南警小年夜圍爐　市長黃偉哲、警長廖宗山慰勉員警新年辛勞

「打詐台南隊」識詐連續3期獲評特優　齊心守護市民財產

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝　小心紅包錢飛了

雲林斗六年貨搶購人潮擠爆西市場　警全力疏導保交通順暢

長濱鄉發生山難救助案　成功警與消防聯手上山搜救

南消之友會第一辦事處　春節慰問 打火弟兄足感心

屏東婦早餐未吃外出運動迷路　潮州警憑記憶助她返家　

東埔一鄰聖歌隊春節布農歌謠展演　2／12、13東埔服務中心登場

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　除夕晚啟扉團拜發500紅包

昔「浪花小弟」普爾主場0分遭狂噓　球迷狠酸：該退休了

陳志強1句話踩到地雷　曾智希「暴哭冷戰3天」：女人真的無法接受

LISA確定掰了YG！宣布「創個人廠牌LLOUD」　BP剩Rosé去向未定

習近平拜年堅決反對台獨　評2023年「風景這邊獨好」

專訪／陳柏霖認40歲後「身邊都年輕人」　蔡思韵遇合照：推劉俊謙出去

台糖肉品檢出瘦肉精為個案　許淑華：利用食安抹黑者應道歉

台灣緝逃形同具文　黑幫要角用化名變董座...7年吸金百億

林智妍出賣男友「到晛超後悔跳狂舞」！　金東輝自稱熱舞社一跳全翻車

公司大賺！金融業妹子卻只領「0.5個月年終」：趕員工嗎

黃色小鴨夯！高雄13飯店住房餐飲優惠一次看　遊艇視角賞鴨最搶手

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

遭爆入白營選縣長「衝康姊姊」　 謝典林火大駁斥

南消東門義消中隊雲梯救災教育訓練

春節預估四波車潮　北分局疏運措施報你知

春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊

春節連假親子遊好趣處　Xpark賞畫賞龍接好運

春節浪漫小旅行！ 彰化西濱超派海景　好玩又好拍

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

桃園威天宮年節期間　開放摸關刀摸官印

東港好鎮春節年街活動登場　警籲配合交通管制

春節連假第1天　枋寮南下車潮1小時1900輛次

桃園女警春節送暖　捐物資爭取補助度年關

台南鐵警協助民眾找回被侵占的錢財

消防卡通貼紙春節參觀南消史料館打卡貼文即有

台南六甲菜市場瓦斯外洩

更多熱門

相關新聞

增援打詐150名「檢察官助理」　劍青檢改聲明

增援打詐150名「檢察官助理」　劍青檢改聲明

法務部去年因應詐欺案件增加，以特別預算在全國晉用100名檢察官助理，因成效良好，7日再宣布，已向行政院爭取今年度以自僱方式增聘150名檢察官助理，並擬案修改《法院組織法》，希望增員能法制化、常態化。基層檢察官改革團體讚聲表示，希望新國會支持通過修法改革。

南警打詐不手軟查獲車手到案

南警打詐不手軟查獲車手到案

王旭昌接任花蓮縣警局長　掃黑打詐備受期待

王旭昌接任花蓮縣警局長　掃黑打詐備受期待

大甲警跳科目三宣傳打詐　完整版年前推出

大甲警跳科目三宣傳打詐　完整版年前推出

半年「請假142天」　查局長打詐中心主任換人

半年「請假142天」　查局長打詐中心主任換人

關鍵字：

打詐台南隊識詐特優.財產

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面