「打詐台南隊」識詐連續3期獲評特優　齊心守護市民財產

▲台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯警政署評核全國特優之佳績，市警局長廖宗山（右）表示感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」之推動，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四個面向著手，全面打擊詐欺犯罪。

台南市「打詐台南隊」在市長黃偉哲帶領下，跨局處擬訂反詐騙宣導策略，並以趣味化、生活化及在地化等「三化」宣導方式，輔以多元管道，結合公私部門、入社區、入校入班等策略，舖天蓋地深入市民生活，積極執行宣導工作，2023年累計執行逾1500場次，台南市「識詐」宣導教育工作2023年3度蟬聯內政部警政署評核全國特優之佳績，實屬不易。

市警局表示，此成果除市府各局處重視及通力合作外，特別對於轄內各金融機構及超商表示感謝，金融機構、超商與市府合作建立各項聯防機制及打擊詐欺共識，時時強化行員、店員識詐意識及落實關懷提問等阻詐作為，做為反詐之第一道防線。台南市2023年總計攔阻詐騙件數2601件，攔阻總金額達新台幣10億1335萬5626元，攔阻詐騙成效卓著，攔阻件數持續居六都之冠。

回顧2023年，台南市警察局感謝「打詐台南隊」市府團隊的努力及金融機構及超商的協力，交出一張亮麗的成績單，尤其特別感謝所有金融機構行員及超商店員，因為您的一句提問、一個通知警察到場動作，為市民守住辛苦的血汗錢，是最大的功臣。展望2024年，適逢台南400年，市府團隊將持續積極辦理「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」工作，遏制詐騙案件發生，以朝市府「安全、幸福、宜居」大台南之目標邁進。

農曆春節將至，市警局再次提醒詐騙手法層出不窮，呼籲民眾勿隨意加入不明LINE群組或臉書社團，以免受騙上當，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證；此外春節期間採辦年貨或是走春踏青，千萬要看緊錢包、小心扒手，若有提領或存取大量現金需求，民眾可就近向當地派出所申請提供護鈔服務，讓大家安心過龍年。