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社會 社會焦點 保障人權

法務部增援打詐150名「檢察官助理」　劍青：盼國會修法常態化

▲李姓男子向外吹噓自己是新北地檢署檢察官，2名女子與同一名男子涉妨害家庭案挨告，委託李男喬官司卻慘遭詐騙51萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲法務部宣布2014年將再增額150名檢察官助理，協助分擔打詐業務。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

法務部去年因應詐欺案件增加，以特別預算在全國晉用100名檢察官助理，因成效良好，7日再宣布，已向行政院爭取今年度以自僱方式增聘150名檢察官助理，並擬案修改《法院組織法》，希望增員能法制化、常態化。基層檢察官改革團體讚聲表示，檢察機關人力結構設計不良，形成「將多兵少」、「校長兼撞鐘」的畸形結構，希望新國會支持通過修法改革。

劍青檢改聲明聲明全文如下：

強化打詐優化檢方結構 籲請新國會修正《法院組織法》

法務部今(7)日發表「本部致力於合理化檢察官工作負擔，持續改善全體檢察官工作環境」新聞稿，本會至表感謝。近年來，詐騙案件暴增，地檢署承受極大規模的案量壓力，基層檢察官仍勉力偵辦各類案件，各地並陸續指揮偵破多起詐團案件，堅守崗位。

然長期而言，檢察機關除須收納全國警察局、調查局、海巡署、移民署之全部案量，還須自接民眾直接申告與巨量濫訴案件，透過大量篩選分流，總體「偵他相案」結案起訴率尚不及一成。地檢署不僅是全國司法警察機關移送案件的守門人，更是全國刑事法院前端的攔沙壩。

然而，檢察機關人力結構設計不良，檢察官人數與輔佐辦案的檢察事務官人數遠不成比例(書記官較無法襄助實體內容)，形成「將多兵少」、「校長兼撞鐘」、「頭重腳輕」、「倒金字塔」的畸形結構，與日、韓檢察機關內部具有完善輔佐人力結構迥異，亟待從結構面與根源處有效改革。

本會一向主張，須優化檢方人力結構，才能強化偵查與打詐效能，並呼籲增設檢察官助理等輔佐人力。去(112)年，行政院同意以臨時預算方式增設100名檢察官助理，今日欣聞行政院支持至今(113)年底額外增加150名員額，希能緩解檢方案量壓力，本會至表感謝。

惟目前僅係臨時預算編制，未來隨時可能慘遭廢止。相較於現行《法院組織法》早已明文容許法院設置法官助理及司法事務官兩職，為何檢察體系無法正常設置檢察官助理？其不公平與不合理至矣！當務之急，在於增修與健全《法院組織法》的法源依據。本會期望新國會支持，能將檢察官助理法制化、常態化，襄助全國強化偵查與打詐效能。

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