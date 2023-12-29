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到任半年「請假142天」　獲調查局長肯定的打詐中心主任換人了

▲▼法務部調查局6月30日舉辦打詐督導中心揭牌典禮，調查局長王俊力親自主持。（圖／調查局提供）

▲6月30日由調查局長王俊立(左3)親自揭牌的打詐督導中心，主任將由溫俊雄接任。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局打詐督導中心6月30日才剛揭牌，首屆主任謝在富從9月開始請假142天，導致群龍無首，經媒體踢爆後，調查局曾公開維護表示，謝在富依照醫囑休養，代理人維持推動打詐業務順暢，但調查局29日公布新的簡任級人事異動名單，仍在病假中的謝在富調任諮詢業務處，打詐中心將由洗錢防制處秘書温俊雄接任。

50歲的謝在富曾連續3年拿下3大功的傑出表現，獲選法務部模範公務員，1月間因健康出狀況、自覺不堪負荷，辭任主管職務養病，幾個月後申請復職在經濟犯罪防制處擔任專委，剛好調查局為貫徹打詐1.5政策，新成立「新世代打擊詐欺督導中心」，謝在富報名參加，獲調查局長王俊力指派為打詐督導中心首任主任。

但日前有媒體披露，謝在富又因過度勞累掛病號，從9月19日起請長假到12月31日，加上先前零星請假共142天，使打詐戰力受影響，調查局特地澄清，謝有醫院診斷證明等文件，因此獲准休養，期間代理人辦案經驗豐富，並在經濟犯罪防制處處長、副處長督導下，業務運作順暢、績效良好，並無所謂「群龍無首」情形。

但經調查局通盤考量後，仍在29日宣布7名簡任調查官異動，其中謝在富調離現職，遺缺由温俊雄接任，2人異動於2024年1月2日生效，其餘5人異動皆於1月16日生效。另為全力執行選舉查察工作，其餘人員的職務異動，將於選後再行辦理。

調查局公布的人職務異動名單如下：

一、經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。

二、洗錢防制處簡任秘書溫俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。

三、督察處局本部（二）駐區督察張哲榮調任督察處局本部（一）駐區督察。

四、督察處臺中市（三）駐區督察張素珍調任督察處臺中市（一）駐區督察。

五、督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處臺中市（三）駐區督察。

六、督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。

七、督察處臺東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。

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