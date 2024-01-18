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王旭昌接任花蓮縣警察局長　徐榛蔚期許掃黑打詐肅毒更上層樓

▲▼交接典禮由警政署警政委員張國雄監交。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼交接典禮由花蓮縣長徐榛蔚（左三）主持，警政署警政委員張國雄（左二）監交。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮於17日上午9時30分在該局親民堂舉行，典禮由縣長徐榛蔚主持交接、內政部警政署警政委員張國雄監交，地方民意代表、鄉鎮市長、民力、警友會貴賓及其他友軍單位等約180人到場觀禮，交接儀式簡單隆重。

▲▼交接典禮由警政署警政委員張國雄監交。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

縣長除恭賀卸任局長呂世明榮調桃園市政府警察局督察長外，並肯定呂局長1年來對於花蓮地區警政多所著墨，無論是颱風期間防颱、撤離及救災等工作，以及破獲栽種大麻、查緝槍枝等重大案件的偵破，連假交通疏導及交通事故的防制作為，抑或是第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉治安維護等各項警政工作，都繳出亮麗成績，在呂局長領導及全體警察同仁努力之下，工作士氣高昂。

▲▼交接典禮由警政署警政委員張國雄監交。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

新任局長王旭昌宣誓就職。

縣長在會中介紹新任局長王旭昌，王局長係中央警察大學第56期畢業，中央警察大學交通管理學系碩士，歷任台北市政府警察局文山第二分局分局長、中正第二分局分局長、大安分局分局長、保安警察第七總隊主任秘書、內政部警政署法制室主任及航空警察局副局長等重要職務，內、外勤經歷完整，工作能力深獲各級長官稱許。

花蓮縣長徐榛蔚期許王局長到任後帶領警察局全體同仁做好各項警政工作，尤其在肅毒、打詐及打擊黑道幫派上務必全力以赴，讓花蓮在治安方面能更上一層樓；另外年節將至，「加強重要節日安全維護工作」即將到來，請警察局統合義警、民防及友軍單位等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂過個好年。

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