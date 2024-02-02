南警打詐不手軟　查獲未成年與取款車手到案

▲台南市永康分局打擊車手不遺餘力，永康及鹽行派出所再接再厲，於1日分別再查獲2名詐欺車手到案，其中一組正在面交，另一組車手未成年，成功守護民眾財產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

詐騙案件層出不窮，台南市永康分局打擊車手不遺餘力，大橋派出所1月29日甫逮捕2名面車手，永康派出所及鹽行派出所再接再厲，於1日分別再查獲2名詐欺車手到案，其中一組正在面交，另一組車手未成年，成功守護民眾財產安全。

永康分局永康派出所所長莊大成、警員周靖哲於1日晚上8時許巡邏時，在永平街一處超商前，發現一部紅線違停車輛，經攔查並查證車內一男一女身分，過程中除發現車內有大量現金鈔票，還有點鈔機及一批已簽名的契約，員警發覺有異，幾經詢問下當場戳破男子謊稱假幣商身份，當場扣押車內現金、購買虛擬貨幣契約及點鈔機等犯罪證物。同車女子這才發現自己誤信外幣投資詐騙，竟正在跟不法之徒面交而不自知，幸好在與歹徒交易的最後一刻，警察出面拆穿騙局，及時保住新台幣110萬元。

無獨有偶，鹽行派出所於同日接獲民眾報稱，因誤信來路不明的網友訛稱穩賺不賠等話術而遭詐欺情資，在與詐騙集團周旋後，佯裝相約於中正北路麥當勞面交新台幣100萬元，經埋伏後在現場逮獲未成年車手一名。經調查2案尚無關連，但假扮幣商的車手跑遍各縣市，已收取受騙民眾數千萬元上繳詐騙集團，未成年車手亦已成功得手多次，不料這回來台南永康踢到鐵板，遭員警緝捕到案，全案依詐欺、洗錢等罪嫌，移送臺南地檢署、少年法庭偵辦，永康分局亦將持續向上溯源並追查其他共犯。

永康分局分局長邱顯良呼籲民眾投資前務必要瞭解投資標的運作方式，且具備高報酬必定伴隨高風險的基本觀念以防誤入騙局，若對投資廣告有所疑惑亦可向警方諮詢，或撥打165反詐騙專線獲得協助。