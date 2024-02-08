10歲妹放學被擄！遭無業男「斧頭分屍焚燒」　父母苦尋13年心碎

▲張春霞夫妻倆在13年前，一邊打工一邊尋找孩子，從未放棄過。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江一對父母苦苦找尋女兒13年後，得知時年10歲的寶貝千金早已遇害。周姓嫌犯不僅在暴力擄走女孩後進行性侵，而且在受害人凍死後，用斧頭將其分屍並焚燒。在6日的一審法庭上，由於周嫌的辯護人想進行「無罪辯護」，此案可能還要再開庭審理。

綜合陸媒報導，小燕（化名）是張春霞和丈夫唯一的孩子。2011年上國小五年級的小燕失蹤，有人稱曾看到她被一個男子抱出小區。

事發後，當地警方曾發布《懸賞公告》稱，小燕放學後在樓道內被人暴力劫走，下落不明，協助警方破獲此案的居民可視情節予以最高3萬元（人民幣）獎勵。

▼ 懸賞公告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小燕失蹤後，張春霞夫妻倆一邊打工，一邊尋找孩子，從未放棄過。他們去過廣東、貴州、遼寧等地，「有線索就去。能想到的辦法都試過了。」

張春霞說，「內心也懷疑孩子被害了，但作為父母，總是心存一點希望，哪怕孩子被人拐走，賣了，也是好的，至少人還活著。」

當地警方2023年1月逮捕一名周姓男子，出生於1983年，是哈爾濱呼蘭區康金街道人，作案前時年28歲，國中學歷的他是一名無業遊民。

▲事發腳踏車車棚 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

檢方審查發現，周嫌2011年1月7日16時許，在事發小區看到小燕獨自行走，便尾隨其至樓道內，趁無人之機使用暴力，強行將小燕抱至附近的腳踏車車棚內，以及附近鍋爐房內，先後2次對小燕實施性侵，之後逃離現場。

當地公安對在案發現場留存的斑跡進行鑒定，發現了周嫌和小燕的DNA。被抓獲後，周嫌供述稱，作案數日之後，他攜帶斧子回到鍋爐房內，發現小燕已經被凍死，於是將屍體帶至約5公里外的村莊，先用斧頭分屍再焚燒。

周嫌還供述稱，作案當天，他和國中同學有喝酒；第二次對小燕侵犯時有被反抗，於是他把小燕往牆上撞，導致其昏迷。

此案一審於1月25日在哈爾濱市呼蘭區法院開庭審理。周嫌當庭翻供稱，當天確實尾隨了小燕，也有侵犯的意圖，但最後並未實施，也不存在分屍、焚燒的行為。

「如果他沒有做那些事的話，孩子自己就回家了。」張春霞說，聽到周嫌辯解後非常氣憤、無法接受，認為他毫無悔過之心，還想通過沒有邏輯的說辭逃脫法律的制裁，最大的訴求就是嚴懲嫌犯。目前，此案尚未宣判。