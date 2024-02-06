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大陸 大陸焦點 特派現場

10歲女兒家口門失蹤　爸媽13年後等來噩耗…慘遭「性侵分屍」亡

▲哈爾濱10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲事發樓梯間。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

哈爾濱市呼蘭區康金鎮一10歲女童燕燕（化名）在自家樓梯間內失蹤，此後杳無音信。十幾年來，父母精神飽受折磨，輾轉走遍大陸全國各地尋找，也曾懸賞10萬元人民幣尋找女兒下落。13年後，涉及燕燕（被害人）的刑事公訴案件，近日在哈爾濱市呼蘭區人民法院開庭審理。父母終於等到了女兒的消息，但是孩子當年已遭分屍身亡。

據《上游新聞》報導，張春霞和丈夫侯占忠居住在黑龍江省哈爾濱市呼蘭區康金鎮，過去13年裡，他們的生活幾乎完全被一件事所佔據-尋找失蹤的女兒。除了打工掙取外出費用外，他們把所有的時間、精力和心血，都傾注在這件事上。

張春霞回憶，2011年1月7日，對他們一家來說是夢魘的起點。當天，10歲的女兒燕燕去樓下補習班補習英語，卻沒有按時回家，「以往女兒上學、上補習班我們都是接送的。那天女兒說她都這麼大了，可以自己回家了，也就只有那一天沒有去接她。」

▲哈爾濱10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

侯占忠指著1樓一處房子表示，女兒平時就在這裡補習英語，與自家大門只有幾公尺距離，兩三分鐘就能到家。正常情況下，燕燕下午4點30分下課，4點35分左右到家，但那天直到4點50分都不見人。

當時，張春霞在廚房張羅著一家人的晚飯，侯占忠便下樓準備迎女兒回家。然而，當他走到2樓與3樓之間轉角處時，發現了女兒的書包，而2樓處，則掉落了女兒的帽子。

「當時腦子就懵了，有種不好的預感」，侯占忠立刻衝向補習班詢問，但那裡已經關門了。他焦急地向補習班老師詢問，卻得知「下課時燕燕第2個走出教室，應該早就到家了」。他又向女兒的同學一一詢問，但所有人都告訴他，燕燕在放學後已經回家了。

意識到女兒可能出事了，張春霞夫婦立刻在鎮上尋找女兒的蹤跡，同時發動身邊的親朋好友一起尋找，幾乎找遍了整個鎮子，都未見蹤影。

▲哈爾濱10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲畫像專家畫出燕燕長大的樣子。（圖／翻攝自上游新聞）

次日，消息傳開，有鄰居稱在那天下午4點40左右，看到一名男子抱著一個沒戴帽子的孩子走出社區。當時鄰居以為孩子是跟著父親出門看病，所以並未在意。得知侯家女兒失蹤的消息，才聯想到事情並不簡單。據目擊鄰居的描述，這名孩子與燕燕的體貌特徵、穿著均相符。

另一名同棟公寓居住的鄰居向張春霞夫婦透露，事發那天下午4點35分左右，他們好像聽到樓梯間裡傳來一聲慘叫。然而，當他們開門查看時，卻什麼也沒有發現。

張春霞說，「我女兒被抱走時10歲，長得比同齡人瘦小，失蹤時身高1.3公尺、體重50斤（25公斤）。我們當時認為，可能是遇到人販子了。」

張春霞夫婦報警之後，康金鎮警方立刻展開調查，並以拐賣案立案。通過調取周邊攝影機畫面，警方發現了一個疑似抱著孩子的男子背影。警方依據影片中男子的照片，發布了懸賞公告徵集線索。

▲哈爾濱10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲懸賞公告。（圖／翻攝自上游新聞）

為了尋找女兒，侯占忠和張春霞夫婦在當地和周邊到處張貼尋人啟事，並懸賞10萬元尋找女兒下落。此後的13年，侯占忠在工地工作，每每攢下一點錢，就用來外出尋找女兒。後來，侯占忠為了尋找女兒便外出打工，每到一個城市，在工作結束後，他騎著電動車去貼尋人啟事，到處發尋女卡片。「多年來，我們輾轉走遍全國各地，北京、山東、遼寧、廣東、廣西、福建等地。」侯占忠說，這些年遇到太多坎坷了，經常接到詐騙電話。

2023年底，張春霞從當地得到消息，女兒燕燕失蹤案迎來重大進展，偷孩子的嫌疑人已被逮捕。2024年1月25日，該案件在呼蘭區人民法院開庭審理。法院通知張春霞、侯占忠夫婦參加庭審。他們才得知女兒已經遇害，再也回不來了。

嫌疑人周某龍，哈爾濱市呼蘭區康金鎮促進屯人。2023年1月15日，周某龍因涉嫌強姦罪被哈爾濱市公安局呼蘭分局刑事拘留，同年1月19日檢察院以涉嫌強姦罪批准逮捕。此後該案因兩次退回公安機關補充偵查，又兩次延長審查起訴期限，於2024年1月25日開庭審理。

▲哈爾濱10歲女童自家樓梯間失蹤13年。（圖／翻攝自上游新聞）

▲分屍地。（圖／翻攝自上游新聞）

檢方起訴書顯示，經依法審查查明，周某龍在事發社區看到被害人侯某某（燕燕）獨自行走，便尾隨其至樓梯間內，趁無人之機，使用暴力強行將被害人抱至附近另一樓區的自行車棚裡，以及附近廢棄鍋爐房內，先後兩次對被害人實施性侵，並將她遺棄在鍋爐房後逃離現場。

經公安機關現場勘察，對案發自行車棚地面留存的斑跡進行鑑定，斑跡裡有周某龍和被害人的DNA。周某龍供述稱，數日後返回作案現場發現被害人凍亡，於是對屍體進行了處理（包括分屍和焚燒）。

檢察院認為，周某龍明知被害人是未成年人，以暴力手段性侵被害人，造成嚴重後果，行為觸犯有關法律規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以強姦罪追究其刑事責任。據周某龍供述，他擔心被發現，便離開當地前往大連市做起了水果零售生意。數年後，周某龍返回哈爾濱市打工，直至此次被逮捕。

不過，因始終未能找到女童的遺體，有關部門以涉嫌強姦罪批捕了嫌疑人。

「殺人償命，我一定要為女兒討回公道」！這成為張春霞現在唯一的信念。她表示，希望有關部門能認定嫌疑人的故意殺人罪，並判處其死刑。目前，律師正在協助家屬調查取證，補充補強證據，並希望將案件移交哈爾濱市中級人民法院進行審理，並提起刑事附帶民事訴訟。

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