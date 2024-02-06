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社會 社會焦點 保障人權

6旬婦失蹤多日無助蹲公園　北投警火速找到家人助團圓

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局警員謝政融執行勤務發現無助老婦蹲在公園，火速將她帶回派出所安置，並聯繫家屬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

太暖了！北投警分局光明派出所警員謝政融執行勤務時，發現1名老婦人獨自蹲在復興公園人行前，因天氣寒冷，趕緊將人帶回所內安置，並買熱食給她吃，但老婦言談中顛三倒四，經查發現是失蹤人口，隨後也趕緊聯繫其家人，其胞姊火速到場，並表示在春節前能尋獲妹妹，真的相當感動。

光明派出所表示，警員謝政融日前深夜22時許執行勤務，在復興公園前時，見瘦弱老婦獨自蹲坐在人行道上、神情迷茫不知所措，疑迷途人口，上前關心發現老婦言語模糊、顛三倒四，無法正確表達意思，一時無法查明身分，當下因低溫寒流來襲，謝員擔心老婦天氣寒涼受凍，趕緊以警察載她返所，並買熱食供食用。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲64歲阿珍失蹤多日，所幸在光明派出所員警協助下，成功帶她回家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

返回派出所後，警方耐心與老婦言語溝通及仔細查證下，經比對電腦案件管理系統發現她是失蹤人口64歲阿珍（化名），確定身份後，也撥打電話聯繫家屬，其胞姊阿芳（化名）接到電話後，欣喜萬分，立刻從家趕赴派出所。

阿芳到場說，妹妹阿珍平時與自己共同居住，因有語言障礙，平時由她照顧生活起居，但多日前妹妹突然獨自將家中門鎖打開離去，多日遍尋不著，所幸接獲警方通報，終於找回妹妹，對於警方熱心協助表達感謝之意，同時也體諒2人行動不便，便用警車搭載，一路護送姐妹倆返家。

北投分局呼籲，民眾家中如有需要照顧的成員，平時應多加留意其生活起居及出入動向；建議選擇以陪同出門的方式確保家人的外出安全。亦可同時向當地社福單位申請配發愛心手鍊以備不時之需。

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