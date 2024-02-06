銀髮族失蹤越來越多！花蓮警協助指紋建檔　幫老人找到回家的路

▲花蓮警方鑑識科協助壽豐鄉銀髮族捺印指紋建檔防止迷途走失。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局鑑識科和吉安分局推動長者指紋建檔工作，鼓勵銀髮族捺印指紋建檔防止迷途走失，日前偕同門諾醫院壽豐分院、信德診所、加樂睿智服務據點、牛犁社區交流協會、豐裡睿智服務據點，向壽豐鄉30逾名長輩進行指紋捺印並辦理相關宣導，當天許多陪同家屬也一起熱情參與，並感謝警方的貼心服務。

根據內政部警政署統計，65歲以上失蹤人口較過去增加，失蹤原因以失智症走失最多，因為失智症患者記憶力及語言能力退化，一但迷途，即使遇到熱心民眾協助報案，如果未攜帶證件或其他可識別的物品，警方也很難立即得知其身分。

縣警局局長王旭昌表示，花蓮縣銀髮族人口眾多，指紋建檔工作尤其重要，花蓮縣警察局自2019年起投入民眾自願捺印建檔服務，在花蓮各鄉鎮已偕同超過20個老家學堂與樂智據點，累積建檔超過200人次，多年來警察局憑藉積極宣導，結合在地支持團體建立民眾信任，透過分享提供多層面支持，讓工作團隊深獲家屬的肯定與信賴。

E化指紋建檔過程不麻煩，申請人或家屬只要攜帶身分證明文件（如身分證、健保卡或是戶口名簿等）、填寫指紋捺印同意書即可立即施作；另考量減少民眾舟車勞頓，可就近於居住地附近分局受理，且提供社福團體報名，可由警察局派員前往據點辦理指紋捺印。

相關資訊可直接洽詢花蓮縣警察局鑑識科（電話:03-8220511）。