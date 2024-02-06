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社會 社會焦點 保障人權

「我一定要成功」孝子給母一筆錢失聯1年　不肯回家原因有洋蔥

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲彰化一名蔡男獨自到台中打拚，失聯1年被母親協尋，他向警方訴說不肯回家的原因，令人動容。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

家住在彰化縣的一名蔡男原跟75歲母親相依為命，去年獨自跑到台中大甲，要跟朋友創業開餐飲店，孰料過程不順利，孝順的蔡男卻一心想讓母親看見自己成功，讓母子能過上好日子，改在台中打工，等候年後機會。蔡男自認還沒成功，去年留了一筆錢後就跟母親斷聯，眼見過年就要到了，蔡母急得通報協尋，警方在一處偏僻矮房找到他，苦勸後讓母子團圓。

大甲警分局大甲派出所今年1月初接獲通報，指出彰化縣一名46歲蔡男失聯，員警曾育承、邱信彥靠著平時對轄區熟悉，加上通報系統上的資料，掌握蔡男應該是住在大甲區。

警方追查，果真在大甲區一處偏僻矮房中找到蔡男，人平安無事，背後卻有一顆含有「洋蔥」的故事。據了解，蔡男住在月租僅3000元的矮房，拮据度日，員警向他說「媽媽一直在找你」，他仍故作堅強，僅說會再跟母親聯繫，婉拒現場通話。

經過員警深談才知，蔡男跟母親相依為命，一直希望能讓媽媽過上好日子，過去積攢一些錢，交付一筆給媽媽後，再帶著剩下積蓄到台中大甲跟友人投資餐飲業，希望能有所作為，孰料過程不太順利，蔡男也不想放棄，選擇靜候時機。

▲▼大甲分局,大甲派出所,大甲,台中,警察。（圖／記者許權毅攝）

▲大甲派出所員警深入了解後，才得知背後有動人故事。（圖／記者許權毅攝）

然而，蔡男這一去就是一年，母親雖然有一筆蔡男留下的金錢能度日，但卻始終聯繫不上兒子，轉而向警方通報，希望能在年前找到兒子團圓。

蔡男則向警方說：「我不回家，我一定要成功再回家，讓媽媽過上好日子！」一番話也讓員警動容。警方離去後，蔡男幾經思考，決定跟媽媽通電說：「媽，我有賺點錢，今年過年我會回家團圓，我想妳！」

事後蔡母也向警方說，兒子很倔強，謝謝警方要他打電話報平安，讓母親的擔憂能夠放下。蔡男近日已經回到彰化，跟母親在過年前團圓。

大甲派出所長李建興表示，員警能主動尋獲失蹤人口，讓在家等候兒子的老母親安心深表嘉許，這也是促進警民關係最佳寫照。此外，細心發覺此案，追蹤到失聯者，相當認真。

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