漁民釣上110公斤龍膽石斑！長度跟人一樣高　出動吊車才拉上岸

▲漁民膠筏釣上「110公斤龍膽石斑」，長度幾乎跟人一樣高。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東小琉球一名洪姓漁民日前出港海釣時，意外釣上了一條重達110公斤的巨大龍膽石斑，由於野生的龍膽石斑在市場上很稀有，最後以6萬多元賣出。屏東養殖業者戴崑財表示，屏東沿海是龍膽石斑的養殖重點地區，八八風災時有不少逃到野外，這是釣到的可能就是當年逃走的龍膽石斑之一。

小琉球洪姓漁民日前從大寮（大福）漁港出海，乘坐膠筏在附近的海域海釣土魠魚，沒想到起鉤時意外釣上一條重達110公斤、立直長度幾乎跟成年人一樣高的龍膽石斑，返港卸貨時由於龍膽石斑實在太重，最後請來吊車才成功把龍膽石斑吊起，

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龍膽石斑一般都是養殖的，野生的龍膽石斑較為罕見，體型如此巨大的更是稀有，消息一出立刻引起眾人圍觀，也吸引當地許多海產店上門求購，最後被以總價6萬多元賣出，讓洪男在過年前領到超大紅包。

屏東養殖業者戴崑財分析，屏東沿海是龍膽石斑的養殖重點地區，當年莫拉克風災（八八風災）時有不少石斑溢堤逃走，可能有些石斑順著水流跑到外海並活了下來，才讓附近海域可以釣到或抓到龍膽石斑。

他也指出，影片中的龍膽石斑體型非常巨大，若以養殖的方式可能要養30年才有可能達到，野生環境下由於食物來源不穩所以不一定，因此推測這一條龍膽石班當初可能是作繁殖的種公用。